A Praia de Ipanema ficou lotada neste domingo (17)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 17/03/2024 15:31 | Atualizado 17/03/2024 15:54

Rio – O Rio bateu o recorde de sensação térmica ao atingir 62,3ºC em Guaratiba, na Zona Oeste. No último domingo do verão, banhistas lotaram as praias da Zona Sul para aliviar o calorão. Equipe do DIA esteve no local e flagrou famílias brincando na areia, jovens jogando altinha e pessoas mergulhando no mar. A previsão para os próximos dia é de ainda mais calor.

A diversão na Praia de Ipanema, entre os Postos sete e oito, estava garantida. Os cariocas e turistas se mostraram dispostos a curtir a despedida da estação mais quente do ano.

Sentada em uma cadeira de praia, Renata Batalha, 41 anos, lamentou a mudança de estação. "Sou adepta ao verão ao máximo. Se fosse por mim, era verão o ano todo. O sol é vida, energia. Se você está triste, abre a janela que o sol energiza", disse. Ela veio de Barra do Piraí, na Região Sul Fluminense, e chegou na praia às 7h.

Renata veio em uma van junto com outras pessoas da cidade. Thaís Santos, 23, afirmou que o grupo não pegou trânsito e que todos voltam juntos para casa. "Praiazinha, domingão, sabe como é que é, né! Já dei vários mergulhos, desde cedo. Umas 17h, 17h30, vamos embora. A gente almoça por aqui e come o que trouxe também", contou.

No sábado (16) Rio registrou 60,1ºC de sensação térmica , estabelecendo um recorde de dias quentes, que foi superado neste domingo (17). A marca de 62,3ºC é a maior registrada desde 2014, quando o Alerta Rio começou a fazer as medições.

A sensação térmica é um índice de calor calculado a partir dos dados de temperatura e umidade relativa do ar. Quanto maior for a temperatura e a umidade relativa do ar, maior será a sensação térmica nesta região.

O vendedor Samuel Mendes de Oliveira, 28, lamentou o fim do verão por causa da queda do movimento comercial. Ele veio de Jericoacoara, no Ceará, para o Rio e ainda não encontrou um lugar fixo.

"Como estamos no final do verão, o turismo diminui um pouco. Agora, a gente se organiza para esperar a temporada de inverno, quando chegam mais turistas no Rio de Janeiro e flui muito melhor. Hoje é praticamente o último dia que está bom. A partir daí, diminui um pouco as vendas, e a gente só se organiza para o inverno", explicou.

Almir Micheletti, empresário de 53 anos, é de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, tirou alguns dias de férias para conhecer o Rio. "Estamos curtindo o dia com a família. Viemos para ver essa maravilha que é o Rio de Janeiro. Chegamos aqui na semana passada, hoje vão fazer seis dias", contou. Eles retornam na terça-feira (19), mas antes, pretendem visitar o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar.

O jornalista Marco Filipponi, 59, é italiano e também aproveitou o sol. "Chegamos cedo pela praia, por volta de 8h. Fui nadar com um grupo em Copacabana e depois, encontrei minha esposa. Mergulhamos aqui, em Ipanema. Vamos ficar aqui mais duas semanas. Devemos ir para Búzios, ou algum lugar perto", disse. Eles pararam para admirar uma roda de capoeira, que estava acontecendo no trecho interditado para lazer da Avenida Vieira Souto.

Previsão

Nesta segunda-feira (18/), será mais um dia de calor no município do Rio, com previsão de temperaturas máximas no entorno dos 39°C e sensações térmicas acima dos 50°C. O céu estará claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Para se proteger do calor intenso, basta seguir as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde: manter-se bastante hidratado, evitar atividades ao ar livre entre 10h e 16h, utilizar protetor solar, usar roupas leves, entre outros. Veja a seguir os maiores registros:



Maiores Sensações Térmicas da série histórica do Sistema Alerta Rio (2014 a 2024)



1) 62,3°C às 09h55 de 17/03/2024 (Guaratiba)

2) 60,1°C às 10h20 de 16/03/2024 (Guaratiba)

3) 59,7°C às 08h05 de 18/11/2023 (Guaratiba)

4) 59,5C° às 11h45 de 17/01/2024 (Guaratiba)

5) 59,3°C às 10h20 de 17/11/2023 (Guaratiba)