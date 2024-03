Cariocas aproveitaram a Praia do Leme neste sábado (16) - @maarciomota

Cariocas aproveitaram a Praia do Leme neste sábado (16)@maarciomota

Publicado 16/03/2024 16:31 | Atualizado 16/03/2024 16:35

Rio - A cidade do Rio bateu o recorde de dias quentes e registrou sensação térmica de 60,1ºC, em Guaratiba, na Zona Oeste, neste sábado (16), enquanto as temperaturas ultrapassaram os 40ºC na maior parte do estado. Para aliviar o calor e aproveitar o dia ensolarado, cariocas lotaram as praias e curtiram passeios ao ar livre. A previsão é de ainda mais sol nos próximos dias.

A nutricionista, Sabrina Quadros, 24 anos, por exemplo, comemorou o seu aniversário em um restaurante flutuante na Urca, na Zona Sul. Ao DIA, ela revelou que conseguiu amenizar o calor durante o passeio de barco.



"Cheguei lá por volta das 9h30 e o calor já estava tomando conta. Eu fiz um passeio de barco, então estava ventando bastante, por isso consegui aproveitar bem o meu dia, com a garrafinha de água do lado, claro", contou.



Apesar de aproveitar o dia, Sabrina contou que para passear pelas ruas, somente procurando uma sombra. "Mas tirando esses fatores térmicos, o dia e o Rio de Janeiro está lindo demais, e como uma boa carioca, não é uma sensação térmica de 50°C que vai estragar meu dia, mas bebam água", brincou.

Quem também aproveitou o dia, foi o representante de vendas Márcio Mota, de 31 anos. Carioca, mas morando em São Paulo, ele foi à Praia do Leme para se refrescar.



"Eu vim passar o fim de semana e vi que ia fazer bastante calor, então dei uma planejada e foi muito bom, a praia está maravilhosa e bem cheia. Eu vim de carro de São Paulo e foi até bem difícil de estacionar", contou.

No domingo (17), a previsão é de mais um dia de calor no Rio, com temperatura máxima de 42°C e sensações térmicas acima dos 50°C. O céu estará claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Na segunda (18), o tempo deve ser manter estável com temperaturas ainda elevadas.



Para se proteger do calor intenso, basta seguir as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde: manter-se bastante hidratado, evitar atividades ao ar livre entre 10h e 16h, utilizar protetor solar, usar roupas leves, entre outros.

Onda de calor



Segundo o Alerta Rio, o recorde foi registrado em Guaratiba, na Zona Oeste, às 10h20. Até o momento, esta é a maior sensação térmica registrada desde 2014, quando o órgão começou a fazer medições. Ao longo do dia, no Centro, um dos termômetros localizado na Avenida Presidente Vargas chegou a marcar 44ºC.



Por causa da forte onda de calor, o estado entrou em alerta amarelo na sexta (15), que acontece quando as temperaturas devem ficar 5°C acima da média por dois a três dias consecutivos.



Na última quinta (14), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia alertado para os dias de calor extremo, apontando "grande perigo". Esse fator acontece devido à atuação de uma massa de ar quente que já causa reflexos no estado, e em outros locais como Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.



A sensação térmica é um índice de calor calculado a partir dos dados de temperatura e umidade relativa do ar. Quanto maior for a temperatura e a umidade relativa do ar, maior será a sensação térmica nesta região.



Confira as maiores sensações térmicas da série histórica do Rio:



1) 60,1°C às 10h20 de 16/03/2024 (Guaratiba)

2) 59,7°C às 08h05 de 18/11/2023 (Guaratiba)

3) 59,5C° às 11h45 de 17/01/2024 (Guaratiba)

4) 59,3°C às 10h20 de 17/11/2023 (Guaratiba)

5) 58,5°C às 09h10 de 14/11/2023 (Guaratiba)