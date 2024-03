Material apreendido na comunidade Cinco Bocas - Divulgação

Material apreendido na comunidade Cinco BocasDivulgação

Publicado 16/03/2024 21:44

Rio - A Polícia Militar apreendeu submetralhadoras em duas ações neste sábado (16). Uma das armas foi encontrada na comunidade Cinco Bocas, em Brás de Pina, na Zona Norte, e outra em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a corporação, agentes do 16ºBPM (Olaria) realizavam patrulhamento na comunidade Cinco Bocas quando localizaram a arma e grande quantidade drogas.

Em Cabo Frio, criminosos fortemente armados abandonaram parte do arsenal utilizado durante confronto com policiais do 25ºBPM, que reforçavam o patrulhamento na Maria Joaquina. Entre o material apreendido estavam submetralhadoras, granadas, pistola, espingarda e outros.

Criminosos fortemente armados abandonam parte do arsenal utilizado durante confronto com policiais do #25BPM, que reforçavam o patrulhamento na Maria Joaquina, em #CaboFrio, neste sábado. Entre o material apreendido estão: submetralhadoras, granadas, pistola, espingarda e outros. pic.twitter.com/Esb93cSRW4 — @pmerj (@PMERJ) March 16, 2024

Até o momento, a PM não informou para quais delegacias os casos foram encaminhados.