Zinho e Boquinha foram escoltados por um forte esquema de segurançaDivulgação

Publicado 16/03/2024 17:19

Rio - Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, foi transferido, neste sábado (16), do presídio de Bangu, na Zona Oeste, para a Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O miliciano Marcelo Luna da Silva, conhecido como Boquinha, também foi para o presídio do estado do Centro-Oeste brasileiro. Zinho liderava uma organização paramilitar que comandava diversas áreas da Zona Oeste.



Zinho se entregou à Polícia Federal na véspera do Natal do ano passado. Já Boquinha foi preso meses antes, em outubro, após ser baleado em um confronto com policiais civis em Pedra de Guaratiba, Zona Oeste. Os dois estavam na Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino (Bangu 1), no Complexo de Gericinó.