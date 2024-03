Edição especial da Feira das Yabás, no Centro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 16/03/2024 16:12 | Atualizado 16/03/2024 16:14

Rio - O Centro do Rio recebeu neste sábado (16) mais uma edição especial da Feira das Yabás, tradicional evento que acontece há 16 anos em Oswaldo Cruz, na Zona Norte, unindo música e gastronomia. Com entrada gratuita e foco na valorização do samba, a festa contou com shows, roda de conversa, quitutes e até vacinação.