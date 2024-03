O BRT funciona em horário estendido, das 10h às 15h - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 16/03/2024 15:50 | Atualizado 16/03/2024 16:12

fotogaleria Rio - A nova linha do BRT Transbrasil que conecta o Fundão, na Zona Norte, com o Terminal Gentileza, na Zona Portuária do Rio, começou a operar neste sábado (16). Ainda em fase experimental, os ônibus de número 90, paradores, já funcionam em horário estendido, das 10h às 15h, com o valor da passagem em R$ 4,30. Os intervalos são de 10 minutos. Por enquanto, a única parada é na estação da Maré.

A abertura da Transbrasil está sendo feita em etapas pela prefeitura. A fase inicial vai até 30 de março, quando todas as estações do corredor estarão em funcionamento.

Ainda com movimento baixo, a nova linha atendeu as expectativas dos poucos passageiros que a pegaram. Moradora do Complexo da Maré, Valdecira Santos da Silva, 73 anos, ficou sabendo da novidade pela internet e afirma que a usará para vir ao Centro do Rio. "Excelente. Muito bom. Fiquei sabendo pela internet", disse.

Ari Oliveira, 54, descobriu sobre a nova linha escutando no rádio e elogiou o tempo economizado com ela. "Achei o serviço excelente. O tempo que levava praticamente 40, 50 minutos, acho que não levamos nem 10 minutos. Espetacular", afirmou. Ele contou que utilizará a nova linha para fazer conexão com o ônibus 301 (Terminal Gentileza x Alvorada)e ir para a Praça da Bandeira, lugar onde mora.

As linhas de ônibus disponíveis no terminal vão ajudar a namorada de Ari, Claudia Rosana Corrêa, 53, moradora da Maré: "Sou diarista. Trabalho de segunda a sábado e vou usar [essa linha]. As outras não param em dia de chuva. No terminal é mais fácil de pegar e sair".

O horário de funcionamento também foi ampliado para a linha 80 (Penha x Gentileza). Estes ônibus, que circulavam de 12h às 14h desde a inauguração do Terminal Gentileza, passam a operar de 10h às 15h a partir deste sábado (16).

A MOBI-Rio, empresa municipal responsável por administrar o sistema BRT, opera na Transbrasil uma linha expressa de ônibus executivos que liga o Terminal Gentileza ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, todos os dias, das 6h à meia-noite, com intervalo de 20 minutos. O VLT também opera dentro do local: a linha 1 liga o terminal ao Aeroporto Santos Dumont.

Confira as linhas de ônibus que saem do Terminal Gentileza

Linha 104 (São Conrado - Terminal Gentileza)

Linha 108 (Terminal Gentileza – Jardim de Alah)

Linha 110 (Terminal Gentileza – Jardim de Alah)

Linha 112 (Terminal Gentileza – Alto da Gávea)

Linha 133 (Largo do Machado - Terminal Gentileza)

Linha 301 (Terminal Gentileza - Barra da Tijuca)

Linha 302 (Terminal Gentileza - Terminal Alvorada)

Linha 353 (Terminal Gentileza x Gardênia Azul - via Praça Seca)

Linha 606 (Terminal Gentileza – Engenho de Dentro)

Linha SV 606 (Terminal Gentileza – Engenho de Dentro)