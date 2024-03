Glaucia da Silva e o marido Wallace Rodrigues - Arquivo Pessoal

Publicado 17/03/2024 21:56

Rio- "Quero que esse ódio pare". Este foi o desabafo de Wallace Rodrigues, marido de Glaucia da Silva do Senhor, 35 anos. Ela foi assassinada, na madrugada deste domingo (17), em frente a um bar em Queimados, na Baixada Fluminense.

O corpo de Gláucia será velado na terça-feira (19), no Cemitério Vale da Saudade, também em Queimados. O horário ainda não foi definido. Um dos motivos da data, é que Wallace não está no Brasil. Ele chegará de Portugal, onde estuda, na noite desta segunda-feira (18).

Em entrevista ao DIA, ele desabafou: "A gente não pode matar os outros dessa forma. Uma mãe que deixou seus três filhos. São 16 anos juntos. Uma mulher que me levantou de uma forma que eu cheguei em Portugal. Eu era apenas um camelô de trem, de praia, e ela me incentivou a estudar. E hoje eu to aqui em Portugal fazendo isso".

A mulher foi a quarta ente querida que ele perdeu para a violência no Rio. Antes, quando tinha apenas dois anos, o pai foi morto em Mesquita. Mais recentemente, ele teve dois primos assassinados. "Agora a minha mulher. Até quando isso vai acontecer? Não consigo mais aceitar isso. Não quero que meu país acabe. Eu não posso deixar isso acontecer. O amor vai reinar. Eu vou prezar pelo amor. Vou honrar a memória dela", desabafou Wallace.

Glaucia e os filhos se mudariam para Portugal em setembro. Agora, apenas as crianças vão ficar com o pai.

O crime

Glaucia da Silva do Senhor estava do lado de fora do bar Flanela Carioca, na Rua Aída, no Centro, quando três carros passaram e criminosos efetuaram os disparos. Ela acabou sendo atingida e morreu no local. O crime aconteceu por volta de meia-noite.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel de Nova Iguaçu foi acionada por volta das 4h25 para remover o corpo. A Polícia Militar também foi chamada.

Segundo a PM, o local foi isolado para realização de perícia. O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF), que investiga a autoria e motivação do crime.