Família morava no quintal da casa da mãe de Raissa, em São GonçaloReprodução / Redes Sociais

Publicado 18/03/2024 14:51 | Atualizado 18/03/2024 15:42

Segundo Elvis de Freitas Soares, padrasto de Raissa, o genro lhe falou que iria pegar o dinheiro no domingo. No entanto, ele não sabia se Filipe receberia o valor de um trabalho que não havia sido pago ou se iria pegar emprestado. "Eles queriam sair do aluguel e ter a casa própria e apareceu essa oportunidade. Eu não sei se ele ia buscar o dinheiro de um término de serviço ou se ia pegar emprestado para dar entrada na casa", disse. Rio - A Polícia Civil investiga se uma quantia de R$ 5 mil, destinada à compra de uma casa própria, motivou o, na noite deste domingo (17), no bairro Baldeador, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Filipe Rodrigues e Raissa Santos foram mortos a tiros dentro de um carro na Estrada Bento Pestana. O filho do casal, de 7 meses, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.Segundo Elvis de Freitas Soares, padrasto de Raissa, o genro lhe falou que iria pegar o dinheiro no domingo. No entanto, ele não sabia se Filipe receberia o valor de um trabalho que não havia sido pago ou se iria pegar emprestado. "Eles queriam sair do aluguel e ter a casa própria e apareceu essa oportunidade. Eu não sei se ele ia buscar o dinheiro de um término de serviço ou se ia pegar emprestado para dar entrada na casa", disse.

A mãe e o padrasto da jovem estiveram na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), na manhã desta segunda-feira (18), para prestar depoimento.



De acordo com os familiares, os três moravam no quintal da casa da mãe de Raissa, no bairro Pacheco, em São Gonçalo, e estavam em Niterói para almoçar na casa de parentes. "Passamos o domingo super bem, meu sogro mora em Santa Izabel e geralmente aos fins de semana todo mundo sobe pra ficar perto dos avós e fomos todos para lá de boa e descemos por volta das 18h e cada um foi para suas casas e acordamos com essa fatalidade", disse Elvis.

Ainda segundo o padrasto, a mulher era técnica de enfermagem e o rapaz, gesseiro e motorista de aplicativo. O carro em que estavam no momento do crime era alugado porque o veículo da família estava na oficina.

Segundo a Polícia Militar, os três estavam em um carro branco quando foram baleados. O veículo ficou com diversas marcas de tiros. Testemunhas alegam que a família estava parada em um ponto de ônibus, quando um automóvel de cor preta se aproximou e atirou várias vezes na direção das vítimas.

De acordo com relatos, a mãe ainda tentou proteger o bebê, o menino M. F. D. S., de apenas 7 meses, Ele chegou a ser socorrido por moradores da região e encaminhado ao Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho (Getulinho), no Fonseca, e depois transferido ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), na cidade vizinha, em São Gonçalo. Segundo as primeiras informações, a criança ficou com uma bala alojada na cabeça, teve uma fratura na perna e passou por cirurgia, mas não resistiu.

Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde informou que o menino deu entrada na unidade 00h28 e foi encaminhada ao centro cirúrgico. "Apesar de todo o empenho das equipes de neurocirurgia e cirurgia geral, ele sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e faleceu às 5h da manhã", informou por meio de nota.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, os agentes estão em diligências para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime. Não há informações sobre o enterro.