Publicado 18/03/2024 15:22 | Atualizado 18/03/2024 16:53

Rio - Completando 10 anos em 2024, o Segurança Presente será tema do fórum que o jornal O DIA vai realizar no próximo dia 26, no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont. Com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o evento terá quatro painéis mediados pela jornalista Ana Miguez e será transmitido ao vivo no YouTube e no Facebook do DIA.

O “Fórum Segurança Presente - 10 anos” vai começar às 9h, com credenciamento e welcome coffee. Às 10h, o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio, Victor dos Santos, fará a abertura do evento. Na sequência, começa a série de debates, reunindo profissionais ligados direta ou indiretamente ao tema, como empresários, especialistas e autoridades.

A primeira mesa vai debater o impacto do Segurança Presente na vida de moradores e comerciantes, com apresentação de resultados positivos. O segundo painel da manhã será dedicado à discussão sobre a importância da tecnologia para o trabalho da polícia de proximidade.

Após o intervalo, o “Fórum Segurança Presente - 10 anos” vai voltar a debater a polícia de proximidade, mas com foco no serviço realizado nas áreas turísticas do estado. O quarto e último painel vai mostrar o impacto social do Segurança Presente. Ao longo de 10 anos, a operação realizou mais de meio milhão de atendimentos sociais. O encerramento, marcado para às 16h, será feito pelo secretário de Governo, André Moura.