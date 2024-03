Elvis Soares deixa a DHNSG junto com a companheira, mãe de Raissa, após prestar depoimento - Cleber Mendes/Agência O Dia

Elvis Soares deixa a DHNSG junto com a companheira, mãe de Raissa, após prestar depoimentoCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 18/03/2024 16:52 | Atualizado 18/03/2024 17:37

Rio - "Eu tenho tudo que preciso, mas agora tiraram um pedacinho de mim. Eu quero justiça." A fala é do pedreiro Elvis de Freitas Soares, padrasto da técnica de enfermagem Raissa Santos, de 23 anos, que foi executada a tiros junto com o companheiro, Filipe Rodrigues, também de 23, e o filho do casal, de apenas 7 meses, em Niterói, na Região Metropolitana.

Ele disse que sempre teve o sonho de ser pai de uma menina, o que ainda não tinha conseguido em outros relacionamentos. Casado com a mãe de Raissa há sete anos, Elvis disse que realizou o sonho ao assumir a figura de pai para a jovem, quando ela tinha 16 anos.

Segundo o parente, a técnica de enfermagem queria ser mãe, mas um problema de saúde dificultava uma gravidez. Contudo, o bebê de 7 meses, visto como um neto para Elvis, veio ao mundo como um presente e foi abraçado pela família.

"Sou padrasto dela há sete anos. Eu sempre quis ser pai de uma menina e em outros relacionamentos não tive a oportunidade. Casei com a mãe dela e assumi três filhos como se fossem meus. Deus me deu uma família pronta. Ela sempre foi uma garota do bem e uma mãe exemplar. O sonho dela sempre foi ser mãe, só que no caso dela era mais difícil, pois ela tinha um problema de saúde. Deus deu o presente para ela e a gente abraçou. Nessa família, eu tenho tudo que preciso, mas agora tiraram um pedacinho de mim. Eu falo que sou avô e que sou pai. Isso eles tiraram de mim", disse.

O casal foi morto a tiros na noite deste domingo (17) na Estrada Bento Pestana, no Baldeador, em Niterói. A família estava em um carro foi baleada por integrantes de um veículo de cor preta quando estava parada em um ponto de ônibus. Os jovens morreram no local. O bebê chegou a ser socorrido, encaminhado ao Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho (Getulinho), ainda em Niterói, e depois transferido ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), na cidade vizinha, em São Gonçalo, onde passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu na madrugada desta segunda-feira (18).

Elvis completou que apenas quer Justiça para a família. Ele esteve junto com a mãe de Raissa na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) para prestar depoimento e depois foi até o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo, para liberação do corpo da jovem.

"Eu espero justiça. Está na mão de Deus. Cabe aos policiais fazerem uma investigação em busca de câmeras e fazer o seu trabalho. Como família, ficaremos aqui para ter informações e cobrar o que tem que ser feito", afirmou.



Vítima ia pegar dinheiro para dar entrada em casa

Uma das linhas de investigação da DHNSG apura se uma quantia de R$ 5 mil, destinada à compra de uma casa própria , motivou o assassinato da família. De acordo com Elvis, o genro falou que iria pegar o dinheiro neste domingo (17). Contudo, ele não sabia se Filipe, que era gesseiro e também trabalhava como motorista de aplicativo, receberia o valor de um trabalho que não havia sido pago ou se iria pegar emprestado.

"A gente sabe que é um casal novo e como todo casal pensa em crescer na vida. Ele como motorista de aplicativo e gesseiro e estavam querendo crescer na vida. Queriam sair da casinha de aluguel para ter a casinha própria e apareceu a oportunidade dele ter. Eu não sei se ele ia buscar o dinheiro de um término de serviço ou se ele ia buscar esse dinheiro emprestado. Eles tinham a vida deles. Moravam no mesmo quintal que a gente. Ficamos surpresos com a ligação que recebemos. Eles queriam sair do aluguel e pegar a casinha deles financiada", contou.



A mãe de Filipe esteve na DHNSG na tarde desta segunda-feira (18) para autorizar que os agentes acessem o celular do filho. Antes de entrar na especializada, a mulher, que não quis ser identificada, comentou que o filho havia relatado que iria cobrar um dívida por conta do trabalho de gesseiro e caiu numa emboscada.

A investigação segue em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime. Ainda não há informações sobre o enterro da família.