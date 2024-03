Dois cavalos competiram em alta velocidade, acompanhados de vários motociclistas - Reprodução

Dois cavalos competiram em alta velocidade, acompanhados de vários motociclistasReprodução

Publicado 18/03/2024 15:04 | Atualizado 18/03/2024 15:47

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma 'corrida de cavalos' na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na noite de domingo (17), em Acari, na Zona Norte do Rio. A gravação mostra dois homens competindo em cavalos em alta velocidade, acompanhados por vários motociclistas na via, próximo ao metrô do bairro. Parte do público chegou a comemorar e aplaudir a corrida.