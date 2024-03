Cariocas sofrem com onda de calor que atinge estado do Rio - Thomaz Silva / Arquivo Agência Brasil

Publicado 18/03/2024 15:05 | Atualizado 18/03/2024 15:49

Rio - Em meio a uma forte onda de calor que atinge várias regiões do país, o estado do Rio registrou 7 das 10 maiores temperaturas em todo o Brasil neste domingo (17). A cidade mais quente foi Silva Jardim, na Região dos Lagos, onde o termômetro marcou 39,9ºC — a segunda de todo o território nacional, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Niterói, na Região Metropolitana, registrou a quarta maior temperatura do país, com 39,7ºC. Logo em seguida, fechando o top 5, está Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que registrou 39,5ºC.

Na capital, a Vila Militar, na Zona Oeste, também está no ranking das 10 maiores temperaturas com 38,9ºC. Outras regiões que entraram para a lista foram Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, Campos dos Goytacazes, Norte do estado, e Ilha da Marambaia, na Região Metropolitana.

Confira o ranking:

1º Boa Vista (Roraima) - 40,6°C

2º Silva Jardim (Rio de Janeiro) - 39,9°C

3º Coronel Pacheco (Minas Gerais) - 39,8°C

4º Niterói (Rio de Janeiro) - 39,7°C

5º Xerém, Duque de Caxias (Rio de Janeiro) - 39,5°C

6º Corumbá (Mato Grosso do Sul) - 38.9ºC

7º Vila Militar, Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) - 38.9ºC

8º Santo Antônio de Pádua (Rio de Janeiro) - 38.9ºC

9º Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro) - 38.6ºC

10º Ilha da Marambaia (Rio de Janeiro) - 38,5ºC

O fim de semana na capital foi marcado por recordes de calor. No sábado (16), o município registrou sensação térmica de 60,1ºC , em Guaratiba, na Zona Oeste. O número foi superado já no domingo (17), onde, na mesma região, a sensação térmica atingiu 62,3ºC . As temperaturas ultrapassaram os 40ºC na maior parte do estado no final de semana.

Segundo os meteorologistas, a massa de ar quente responsável por esta onda de calor está prevista para ficar sob o Rio de Janeiro até quinta-feira (21). Nesta segunda (18), segundo o Centro de Operações Rio (COR), as temperaturas devem continuar elevadas e os termômetros podem chegar aos 38°C.

Autoridades orientam à população para evitar fazer atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes, entre 10h e 16h. As pessoas também devem ter cuidados com a alimentação, além de se hidratarem e se protegerem do sol.