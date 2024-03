Lorrana, que já é mãe de um menino de 5 anos, estava grávida de 39 semanas - Reprodução / Arquivo Pessoal

Publicado 18/03/2024 13:35

Rio - Uma família da Baixada Fluminense denunciou a Maternidade Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu, após o filho do casal morrer logo depois do parto realizado na unidade, na manhã da última sexta-feira (15). Edson Bruno da Silva, pai de Noah, alega que sua companheira, Lorrana Cristini de Oliveira, grávida de 39 semanas, estava com dores e contrações, mas precisou esperar mais de 1h30 para receber atendimento médico porque foram informados que haviam chegado no horário da troca de plantão dos profissionais.



O corpo do pequeno foi sepultado nesta segunda-feira (18), no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, às 12h. A família aguardava ansiosa a chegada do filho. No entanto, agora vai enfrentar a dor do luto. Segundo eles, Noah faleceu por negligência médica. " Ela estava reclamando de dor e fomos para a maternidade. Ela chorava e estava com a pressão baixa, mas uma funcionária disse que ela deveria esperar porque estava na hora da troca de plantão e só fomos atendidos 1h30 depois. Na minha opinião, o certo é o médico sair só quando chegar o outro chegar, mas não, tivemos que esperar o médico que renderia", explicou ao DIA.



Quando foram chamados para verificar os sinais vitais do bebê e da mãe, de 22 anos, os médicos ouviram o coração do pequeno bater devagar. Segundo Edson Bruno, de 23 anos, após o exame, os profissionais optaram por uma cesárea de emergência. "Nessa hora deu para ver que o coração estava batendo bem fraquinho. Nisso, eles me deram uma papelada pra assinar e disseram que ela iria para uma cirurgia de emergência. Tinham mais de 10 pessoas na sala de cirurgia e a maioria conversando e mexendo no celular como se nada tivesse acontecendo, sendo que a Lorrana estava com dor e precisava operar", disse.

De acordo com a denúncia da família, o pequeno nasceu muito fraco e não respondia aos estímulos dos médicos, que realizaram massagem cardíaca por cerca de 15 minutos. "O Noah já estava roxo, fraco, ele não reagia mais. Meu filho chegou vivo e bem, mas voltei pra casa sem ele nos braços. Eles deveriam ter corrido, mas foram quase 2h esperando atendimento e 50 minutos só pra levar ela até a sala de cirurgia, sendo que o bebê já estava com o coração parando", lamentou o pai.

Na certidão de óbito consta que a causa da morte foi Hipoxia Intrauterina, condição na qual o feto recebe uma quantidade inadequada de oxigênio durante a gestação, o que pode afetar o desenvolvimento fetal e ter consequências para a saúde do bebê. A família, no entanto, contesta o laudo. Segundo a família, todos os exames pré-natais foram realizados no prazo e nenhuma complicação foi apontada.

"As coisas acontecem e fica por isso mesmo, eu sei que nada vai trazer meu filho de volta, mas agora eu quero lutar por Justiça porque nenhuma família merece passar por isso. Eu fiquei nove meses cumprindo com meu papel, fizemos os exames, acompanhei tudo de perto e o bebê estava bem e saudável, a caderneta de pré-natal está toda completa. O bebê estava perfeito e não tinha nada que apontava qualquer tipo de complicação, o que aconteceu foi uma negligência", lamentou o pai do pequeno Noah.

Procurada pelo DIA, a Prefeitura de Nova Iguaçu negou que tenha ocorrido negligência no atendimento à gestante. Segundo a direção da unidade, ela chegou à maternidade relatando não sentir o bebê se movimentar há alguns dias. "A paciente foi avaliada pela equipe médica como atendimento de menor gravidade, de acordo com o protocolo de classificação de risco do Ministério da Saúde. Ela fez exames complementares que constataram um possível óbito fetal. Imediatamente, foi levada para cirurgia cesariana de emergência, mas o bebê já estava morto há mais de 24h", diz trecho da nota.

O município disse, ainda, que a paciente relatou ter buscado atendimento médico nos dias 12, 13 e 14 de março em uma maternidade de outro município e que a Maternidade Mariana Bulhões não teve informações sobre estes atendimentos, bem como do acompanhamento de pré-natal. Por fim, a equipe lamentou a perda e ressaltou que prestou toda assistência possível à gestante e seus familiares.

O casal registrou a ocorrência na 56ª DP (Comendador Soares) como omissão de socorro. Questionada se investiga o caso, a Polícia Civil não respondeu. O espaço está aberto para manifestações.