Poste onde porteiro tocou antes de morrer em Ipanema passou por perícia e já foi liberadoRenan Areias / Agência O Dia

Rio - A Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (18), que chamará os responsáveis pela inspeção do poste onde o porteiro Leonardo Monsores da Silva, de 45 anos, tocou antes de morrer , em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Segundo moradores da região, outras pessoas já tomaram choque no mesmo poste onde a vítima teria sofrido uma descarga elétrica.

Leonardo morreu na Rua Barão da Torre, na manhã de domingo (17). A suspeita é o que o porteiro tenha sido eletrocutado ao tocar em um poste em frente ao prédio onde trabalhava e desmaiado, batendo a cabeça no chão logo em seguida. A vítima estaria suada após fazer algumas limpezas no trabalho.

Um colega, que preferiu não ser identificado, que trabalha e mora no prédio em que Leonardo estava de plantão quando morreu afirmou, ao DIA nesta segunda-feira (18), que outros trabalhadores da região já haviam tomado choques leves no equipamento de luz.



"Já tinham feito denúncia sobre esse poste. Outros funcionários de prédios da região já haviam passado por isso", relatou.



O funcionário do prédio contou que Leonardo morava em Botafogo, também na Zona Sul, e trabalhava entre oito e dez anos no condomínio. O porteiro era descrito como pessoa boa, tranquila, comprometida e trabalhadora.

O designer gráfico Regios Moreira, de 23 anos, morador da região, contou que já alertou a Subprefeitura da Zona Sul sobre os problemas de iluminação na rua onde o incidente aconteceu. Ele confirmou a versão do funcionário do prédio e disse que já recebeu relatos de outras pessoas sobre choques no mesmo poste.

"Essa rua ficou mais de um mês com todos os postes ligados direto, dia e noite. Também já recebi relatos de pessoas que passeiam com cachorro de que os animais estavam levando pequenos choques", disse o jovem.

A morte de Leonardo é investigada pela 14ª DP (Leblon). Segundo a Polícia Civil, os agentes da delegacia chamarão os responsáveis pela inspeção do poste para prestar esclarecimentos sobre o caso. A investigação segue em andamento para esclarecer a causa da morte. Uma perícia foi feita no local neste domingo (17), o poste foi isolado, mas liberado no mesmo dia.

Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento de Leonardo.

Procurada, a Rioluz, responsável pelo poste em que o porteiro teria se acidentado, disse que "lamenta profundamente o falecimento e se solidariza com todos os seus familiares". O órgão destacou que foram constatadas ligações clandestinas no poste e que elas já foram desfeitas. A Rioluz está em contato com a concessionária Smart Luz aguardando um relatório sobre a situação.

Já a Subprefeitura da Zona Sul disse que não recebeu nenhum pedido oficial sobre assunto nem reclamação neste sentido.

"Após o ocorrido na manhã deste domingo, uma equipe técnica da concessionária Smart Luz esteve no local e constatou ligações clandestinas (gatos) no circuito de iluminação pública que alimenta o poste. A Rioluz está apurando junto à concessionária Smart Luz as causas do acidente. Ressaltamos que a segurança elétrica de todo o sistema de iluminação pública da cidade é de responsabilidade da Smart Luz. A Rioluz, órgão municipal, irá cobrar da concessionária a apuração de todo o incidente para que sejam adotadas todas as medidas de segurança necessárias".