Pistola com dez munições foi apreendida com o bandidoDivulgação / PRF

Publicado 22/03/2024 14:58

Rio - Um homem ainda não identificado foi preso em flagrante por tentar roubar um caminhão que transportava bebidas, nesta quinta-feira (21), na Rodovia Washington Luiz (BR-040), em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. O preso revelou que cometeu o crime para "levantar um dinheiro" e comemorar seu aniversário.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe patrulhava a via na altura do quilômetro 112, no Parque Sarapuí, quando avistou um caminhão piscando o farol. Os agentes desconfiaram e, ao se aproximarem, perceberam que o passageiro vestia uma jaqueta de motociclista e deram ordem de parada.

Durante a abordagem, um comparsa que estava dirigindo uma moto à frente do caminhão acelerou e fugiu. O outro homem, que estava na cabine, tentou correr e foi alcançado pelos agentes. Com ele, foram encontrados uma pistola calibre .40, um carregador e dez munições.

Aos policiais, o bandido confessou o crime. O motorista do caminhão contou aos agentes que foi rendido e agredido pela dupla, levando uma coronhada na cabeça e recebendo ordens para seguir a motocicleta. O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos).