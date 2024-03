Bruno Lima da Costa, de 34 anos, é concursado da Petrobras - Reprodução/Redes sociais

Publicado 22/03/2024 14:19 | Atualizado 22/03/2024 14:43

Rio - O petroleiro Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, baleado no sequestro a um ônibus na Rodoviária do Rio , apresentou melhora e já respira sem ajuda de aparelhos, nesta sexta-feira (22). Apesar da evolução, Bruno segue no Centro de Terapia Intensiva (CTI), do Hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul.

A permanência do funcionário da Petrobras no CTI faz parte do acompanhamento ao pós-operatório das cirurgias feitas por ele. Bruno foi atingido por três disparos no peito e tórax, que perfumaram seu pulmão e baço — uma das balas ficou alojada próxima ao coração da vítima.

O petroleiro foi socorrido inicialmente para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde passou por uma cirurgia de urgência e precisou de seis bolsas de sangue. Em seguida, ele foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia (INC), onde foi acompanhado por especialistas que avaliavam uma segunda intervenção, dessa vez cardíaca.

O procedimento não foi considerado necessário e, por isso, Bruno foi estabilizado e encaminhado para o Hospital Samaritano. Colegas da vítima chegaram a organizar um mutirão de doação de sangue para atender a demanda.

Relembre o caso