Nesta sexta, somente os serviços essenciais seguem funcionando 24h - Divulgação

Publicado 22/03/2024 07:50 | Atualizado 22/03/2024 08:18





De acordo com o Sistema Alerta Rio, a aproximação e a passagem de uma frente fria deixam o tempo instável na capital entre o fim da noite de quinta-feira (21) e a tarde de sábado (23).



A possibilidade é de pancadas de chuva moderada a muito forte, acompanhada de raios e rajadas de vento moderado a forte (até 75,9 km/h). A chuva poderá passar de 40mm por hora e 200mm em 24 horas. A média em março, segundo a série histórica, é de 124,7mm.



O ponto facultativo abrange servidores de áreas administrativas não essenciais, escolas municipais, e tem como objetivo evitar deslocamentos durante o evento chuvoso.



Além disso, Paes também orientou a iniciativa privada para que não haja expediente nesta sexta. “O ideal é que as escolas particulares não funcionem. As empresas que não tenham serviços essenciais também orientamos que parem. É ideal termos a cidade esvaziada. Vamos observar como será esta madrugada, mas é provável que a chuva deva começar ao longo da tarde. E nesse momento seria importante termos pouco movimento na cidade”.



No início da manhã desta sexta, Paes usou as redes sociais para publicar um boletim mais atualizado sobre a situação das chuvas e frisou que a chuva forte ainda pode vir hoje. "A previsão é que quando essa chuva chegar, ela chegue mais para o final da manhã e início da tarde", explicou.



Esqueci de postar aqui mas está valendo o Boletim às 5:15 de sexta 22/03/23 pic.twitter.com/aFsVJqu3Oi — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 22, 2024



Na quinta, a Prefeitura do Rio apresentou as medidas a serem adotadas e o efetivo que será utilizado pelo município em ações de resposta, em função da previsão de elevado acumulado de chuva para a cidade nos próximos dias.



Ao todo, 9,3 mil servidores estarão envolvidos na operação, incluindo equipes dos seguintes órgãos: Comlurb, secretarias de Conservação e de Ordem Pública, Centro de Operações Rio, Rio Águas, Defesa Civil, Sistema Alerta Rio, Fundação Georio, Guarda Municipal e CET-Rio.



“A rua a gente limpa, bem material recupera depois, mas o importante é sair desse suposto momento de crise mais aguda, que possamos sair com vidas preservadas e que serviço público trabalhe de forma adequada apenas com as equipes essenciais e os órgãos de resposta”, disse o prefeito.

Governo do Estado também decreta ponto facultativo



O governador Cláudio Castro (PL) decretou ponto facultativo em todo o Estado do Rio nesta sexta. A decisão, anunciada em caráter de urgência no início da noite de quinta (21), foi justificada pelas previsões dos canais de meteorologia do país, que indicam a probabilidade de tempestades na maioria dos municípios nos próximos três dias. As aulas da rede estadual serão suspensas, e as escolas servirão de ponto de apoio para atender a população.

Castro adotou a medida emergencial após se reunir com secretarias e órgãos estaduais no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). De acordo com ele, o objetivo é dar mais segurança à população e, ao mesmo tempo, facilitar o trabalho dos funcionários estaduais diante de eventuais estragos causados pela chuva. O governador pediu que as prefeituras, especialmente aquelas que estão na área de risco, acompanhem a decisão.