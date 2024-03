Castro apresenta plano de ação para monitorar fortes chuvas previstas para os próximos dias - Divulgação / Governo do Estado

Publicado 21/03/2024 19:26

O governador Cláudio Castro (PL) decretou ponto facultativo em todo o Estado do Rio nesta sexta-feira (22). A decisão, anunciada em caráter de urgência no início da noite desta quinta (21), foi justificada pelas previsões dos canais de meteorologia do país, que indicam a probabilidade de tempestades na maioria dos municípios nos próximos três dias. As aulas da rede estadual serão suspensas, e as escolas servirão de ponto de apoio para atender a população.

Castro adotou a medida emergencial após se reunir com secretarias e órgãos estaduais no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). De acordo com ele, o objetivo é dar mais segurança à população e, ao mesmo tempo, facilitar o trabalho dos funcionários estaduais diante de eventuais estragos causados pela chuva. O governador pediu que as prefeituras, especialmente aquelas que estão na área de risco, acompanhem a decisão. Niterói, Queimados e São Gonçalo já atenderam o pedido.

"Para que as nossas equipes possam trabalhar e consigam garantir a segurança nas ruas, estou decretando ponto facultativo nesta sexta-feira, dia 22. Estou neste momento em reunião com o gabinete de crise no CICC (Centro Integrado de Comando e Controle) para alinharmos nossas ações do plano de contingência, para reduzir os impactos dos temporais. Peço à população para ficar em casa, em local seguro, para evitar transtornos. Falei com a Alerj e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para suspender os trabalhos e vou orientar os prefeitos para que decretem ponto facultativo", disse.

O governador também informou que aumentou o efetivo de servidores lotados em órgãos da segurança pública, como o Corpo de Bombeiros, as Polícias Militar e Civil, além do programa Segurança Presente.

"O Corpo de Bombeiros cancelou todas as folgas até domingo, isso dá um quantitativo extra de dois mil homens nas ruas. Agentes do Segurança Presente e Lei Seca também estarão todos à disposição do socorro necessário. São quatro mil homens e mulheres, além da Polícia Militar e também da Polícia Civil", alegou.

Pela manhã, o governador já tinha determinado reforço no Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, que contam com 440 viaturas terrestres, aquáticas e aéreas. Segundo ele, os bombeiros têm o apoio de novas ambulâncias, caminhões de busca e salvamento, ferramentas para cortar estruturas metálicas e motosserras para cortar estruturas de concreto, em caso de deslizamentos e desabamentos.



"Investimos mais de R$ 3 bilhões nas ações de prevenção às chuvas em todo o estado. Somente para o Corpo de Bombeiros foi destinado cerca de R$ 1 bilhão em equipamentos, viaturas e maquinários. O efetivo da Defesa Civil está pronto para atuar e proteger vidas - destaca o governador Cláudio Castro.

Segundo o monitoramento da Defesa Civil, os municípios em estágio de alerta são Guapimirim, Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João de Meriti, Magé e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense; Volta Redonda, no Sul Fluminense; Petrópolis, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto e Areal, na Região Serrana.

De acordo com o monitoramento de risco hidrológico do Governo, por enquanto nenhum desses municípios correm riscos alto de inundação, enxurradas ou alagamentos. Até o momento, também não há ameaças de deslizamentos.

Secretarias



A Secretaria de Energia e Economia do Mar, por meio do Centro de Gerenciamento de Riscos e Emergência em Energia, emitiu um alerta para que as concessionárias de energia elétrica que atuam no Estado do Rio de Janeiro se preparem para ativar seus planos de contingência, caso seja necessário, estabelecendo estágio de prontidão ou equivalente, no caso de interrupções no fornecimento.



O Centro de Gerenciamento de Riscos e Emergência em Energia atua cobrando das concessionárias de energia que serviços essenciais, como hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), escolas, batalhões da Polícia Militar, quartéis do Corpo de Bombeiros e delegacias, entre outras, tenham prioridade no restabelecimento de energia.



A Secretaria de Estado de Saúde mobilizou 11 automóveis (picapes) na sede da secretaria, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio, para deslocamento a municípios que forem afetados. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem estão preparados para atuar de imediato.



Já a Polícia Civil determinou reforço nas perícias médico-legal e papiloscópica para o período das fortes chuvas.

Niterói decreta ponto facultativo

Após orientação de Castro, o prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), decretou ponto facultativo na cidade. Sendo assim, as aulas da rede municipal foram suspensas nesta sexta-feira. Ainda segundo a Prefeitura niteroiense, uma força-tarefa foi mobilizada para atuar preventivamente na cidade para mitigar os impactos das chuvas previstas para esta sexta-feira e até o próximo domingo.

De acordo com o Centro de Monitoramento da Secretaria de Defesa Civil e Geotecnia, há possibilidade de que temporais e rajadas de vento atinjam a cidade. Além da Defesa Civil e dos mais detrês mil voluntários da pasta, mais de dois mil funcionários da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, Assistência Social, Clin, Administrações Regionais e Nittrans estão mobilizados.

A cidade está em estágio de atenção desde a última terça-feira (19).

Prefeitura de Queimados

A prefeitura de Queimados decretou ponto facultativo devido à previsão de fortes chuvas. As aulas na rede pública, os atendimentos nos postos de saúde e nas secretarias estão suspensos. De acordo com a prefeitura, "a medida tem como objetivo principal garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos, minimizando os impactos das adversidades climáticas. A administração municipal reforça a importância de que a população siga as orientações das autoridades e evite sair de casa, se possível, durante o período de chuvas intensas".

São Gonçalo

Na noite desta quinta, a prefeitura de São Gonçalo também informou que decretou ponto facultativo nas repartições públicas do município nesta sexta, "seguindo decisão do governo do estado".