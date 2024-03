Pauta especial: Roberto Medronho, reitor da UFRJ na Cidade Universitária no Rio de Janeiro. Nesta manhã de quarta-feira (09). - Cléber Mendes/Agência O Dia

Pauta especial: Roberto Medronho, reitor da UFRJ na Cidade Universitária no Rio de Janeiro. Nesta manhã de quarta-feira (09).Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 21/03/2024 22:24 | Atualizado 21/03/2024 22:49

Em meio à ameaça de fortes chuvas para os próximos dias, o momento é de precaução. Poucas horas após o governador Cláudio Castro (PL) decretar ponto facultativo e orientar que a Prefeituras e órgãos públicos fizessem o mesmo, quatro universidades do estado optaram por seguir as recomendações: Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade Estácio de Sá.

Na UFF, foram suspensas até domingo (24) as atividades presenciais no campus de Angra dos Reis, Nova Friburgo e Petrópolis. Em Niterói, foram suspensas todas as aulas presenciais programadas para o período noturno já desta quinta-feira (21).



Já a Universidade Federal do Rio de Janeiro suspendeu todas as atividades presenciais desta sexta em todos os campus. Ainda foi informado à comunidade acadêmica e demais interessados que, "devido às condições climáticas adversas que podem afetar o Estado do Rio de Janeiro, incluindo fortes chuvas e possíveis riscos à segurança pública, todas as atividades presenciais estão suspensas amanhã".



A reitoria da Uerj também estabeleceu ponto facultativo nesta sexta. Por fim, a Estácio de Sá estabeleceu aulas remotas nesta sexta nos campi do estado, como os de Niterói, Friburgo, Rio e Petrópolis. A medida é para evitar risco aos funcionários e alunos.



TJRJ suspende expediente

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, e o corregedor-geral da Justiça, desembargador Marcus Henrique Pinto Basílio, assinaram no fim da tarde desta quinta um Ato Conjunto que determina suspensão do expediente nesta sexta-feira e a suspensão dos prazos processuais, no âmbito do primeiro e segundo graus de jurisdição, em todo o Estado, em razão da previsão de forte chuva que atingirá a região.

Previsão de chuva forte

Segundo o monitoramento da Defesa Civil, os municípios em estágio de alerta são Guapimirim, Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João de Meriti, Magé e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense; Volta Redonda, no Sul Fluminense; Petrópolis, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto e Areal, na Região Serrana.



De acordo com o monitoramento de risco hidrológico do Governo, por enquanto nenhum desses municípios correm riscos alto de inundação, enxurradas ou alagamentos. Até o momento, também não há ameaças de deslizamentos.