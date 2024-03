Transferência do sequestrador do ônibus da Rodoviária do Rio, na 4ª DP (Presidente Vargas) para o presídio, na última quarta-feira (13) - Cleber Mendes/Agência O Dia

Transferência do sequestrador do ônibus da Rodoviária do Rio, na 4ª DP (Presidente Vargas) para o presídio, na última quarta-feira (13)Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 21/03/2024 18:22

Rio – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, por manter 16 passageiros reféns no interior de um ônibus na Rodoviária do Rio , na Zona Portuária, e por tentativa de homicídio de duas pessoas, na terça-feira da semana passada (12). Ele responderá pelos crimes de homicídio tentado, cárcere privado e disparo de arma de fogo em via pública.

Segundo a denúncia, feita por meio da 1ª Promotoria de Justiça, Paulo atirou contra as duas vítimas pois acreditava que eram policiais à paisana que iriam prendê-lo. Em seguida, impediu que outros 15 passageiros, entre eles uma criança de colo e seis idosos, saíssem do ônibus. Ele também usou pessoas como "escudo humano" e atirou em via pública, colocando outros em risco.

Paulo se entregou após três horas de negociação. Em seguida, foi preso e conduzido à 4ª DP (Praça da República). A pistola que ele usou no crime também foi apreendida. Um dos feridos durante o sequestro segue em estado grave no Hospital Samaritano Botafogo.