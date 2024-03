Cozinheira Cristina Mota descobriu outras possibilidades de reaproveitamento do resíduo - Divulgação

Cozinheira Cristina Mota descobriu outras possibilidades de reaproveitamento do resíduoDivulgação

Publicado 22/03/2024 05:00

Rio - Às vésperas do Dia Mundial da Água, celebrado nesta sexta-feira (22), o programa De Olho no Óleo, da Águas do Rio, avançou em direção à Zona Norte. A iniciativa da companhia, cujo foco é preservar o meio ambiente com a redução dos impactos causados pelo produto nas redes de esgoto, ganhou um novo ponto de coleta, em Inhaúma, no último dia 14.

fotogaleria

Na Zona Sul, onde o projeto está em funcionamento desde junho, já foram recolhidos nos ecopontos de Copacabana, Botafogo e Cosme Velho mais de 800 litros de óleo de cozinha usado. Esse volume representa 20 milhões de litros de água preservada."No sistema de esgotamento sanitário, o óleo de cozinha usado, ao ser jogado diretamente em pias, ralos e vasos sanitários, acaba endurecendo e entupindo as tubulações, gerando grandes transtornos. A iniciativa vai ampliar nossas ações de sensibilização quanto ao descarte de forma sustentável", explica Vitor Hugo, diretor da Águas do Rio.Todo o resíduo recebido nos ecopontos é recolhido por uma empresa qualificada que direciona o material para a produção de sabão em barra, óleo diesel, ração animal, entre outros produtos. A cozinheira Cristina Mota sabia que o óleo é matéria-prima para a fabricação de sabão, mas se surpreendeu ao descobrir outras possibilidades de reaproveitamento do resíduo."Depois de ter vários problemas com caixa de gordura entupida, eu passei a separar o óleo em garrafas e descartava no lixo. Como sei que usam para fazer sabão, eu achava que alguém recolhia para essa finalidade. Com as orientações da Águas do Rio, entendi melhor como esse hábito prejudica o meio ambiente", revela.Cristina é responsável pela alimentação dos funcionários que trabalham no Centro de Orientação e Reabilitação Beneficente de Inhaúma, local onde foi instalado o novo ponto de coleta do 'De Olho no Óleo'. Por dia, ela prepara cerca de 25 refeições e conta que a partir de agora será mais fácil destinar corretamente o material usado.“Sabendo dos riscos e com o ponto de coleta aqui, vai ser mais fácil fazer a minha parte. Quero orientar as pessoas a adotarem essa prática porque, se é bom para natureza, é bom para todo mundo”, afirmou a cozinheira.O óleo depositado no local será revertido em produtos de limpeza para a instituição. Além de contribuir para o meio ambiente e para a manutenção da rede de esgoto, o descarte do óleo no ecoponto também ajudará no funcionamento do local, que atende gratuitamente a população da região.Todos os ecopontos funcionam de segunda à sexta, entre 10h e 16h. Confira os endereços:- Centro de Orientação e Reabilitação Beneficente de Inhaúma (Corbi): Rua Guarapuava, 98, Inhaúma.- Loja da Águas do Rio em Copacabana: Rua Francisco Sá, 86.- ONG Rio Solidário: Travessa Eurícles de Matos, 17, Laranjeiras.- Yázigi do Cosme Velho: Rua Cosme Velho, 89.