Eduardo Paes realizou coletiva para explicar detalhes da operação de prevenção a chuva no Rio - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 21/03/2024 20:06 | Atualizado 22/03/2024 07:05

Rio - A forte chuva prevista para atingir a cidade do Rio a partir desta sexta-feira (22) deve atingir primeiramente a Zona Oeste. A informação foi divulgada em entrevista coletiva do prefeito Eduardo Paes, na noite desta quinta-feira (21), no Centro de Operações Rio (COR), na Cidade Nova, região central do Rio. Paes ainda afirmou que irá aguardar como a chuva irá se desenvolver para decidir os próximos passos da operação contra o temporal, como a possibilidade de ponto facultativos.

De acordo com a previsão realizada pelo COR, bairros da Zona Oeste devem ser os primeiros atingidos pela chuva torrencial que é prevista para os próximos dias, pois as nuvens se aproximarão vindas da Costa Verde do estado, como Paraty. No entanto, como não se trata de uma chuva isolada, como a que aconteceu nesta quinta, o temporal deve atingir todo o município de forma igual.

Assim como em vídeo realizado mais cedo , Paes voltou a pedir que as pessoas evitem se deslocar o máximo possível. Em áreas de risco, o prefeito destacou que a população pode procurar os 200 pontos de apoio montados.

"Evitar o enfrentamento à alagamentos é o que evita mortes. Se tem um evento amanhã a noite, que não é essencial, dá um jeito de desmarcar. Quanto mais chuva tiver em maior tempo, o risco de deslizamento é enorme. Quando nós anunciarmos algumas medidas, é porque são baseadas em questões técnicas. Vamos olhar para as próximas 72h como um momento de risco, atípico. Tem que se preocupar. Enchente, alagamento e deslizamento matam. Colocam nossa vida em risco. O que a gente perde de material, a gente recupera. O importante é a gente sair desse suposto momento de crise mais aguda climática com nossas vidas preservadas. Quando você tem uma situação extrema como essa, é óbvio que o deslocamento é muito mais perigoso. O deslocamento é algo a ser evitado quando tem um evento extremo como esse. Ao longo da madrugada, nós vamos observar para, eventualmente, tomar algumas decisões. As pessoas devem olhar para aquilo que não seja essencial e não deve ser feito", disse Paes.

O prefeito garantiu que irá monitorar a situação nas próximas horas, principalmente durante a madrugada, para decidir se irá decretar ponto facultativo, além de suspender as aulas na rede municipal de educação. Paes também recomenda que as unidades particulares adotem a mesma medida.

"Se confirmar esses eventos extremos, setores da prefeitura serão dispensados. Áreas essenciais estarão totalmente mobilizadas, mas a administrativa não. O ponto facultativo será para parar todo mundo, não sai ninguém, a não ser serviços essenciais. Se for extremo, é para a cidade inteira parar. Para tomar uma medida tão drástica, eu vou jogar no limite do tempo. Todas as decisões tomadas partem de previsões de quadros técnicos com meteorologistas e pessoas especialistas no tema", completou.

O receio da prefeitura está fundamentado nas previsões dos principais canais de meteorologia do país. Além do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um aviso de "grande perigo" para chuvas fortes na Região Sudeste, especialmente a partir desta sexta (22), e o estado do Rio de Janeiro é o que mais preocupa.

A previsão indica acumulado de até 200 mm de chuva em um intervalo de 24 horas, o que pode causar transtornos por toda a cidade. Isso significa que essa quantidade de chuva seria suficiente para encher aproximadamente 16 mil piscinas olímpicas.

Veja detalhes da operação conta o temporal

A prefeitura destinou mais de 9 mil servidores para atuar neste final de semana. Segundo o COR, haverá um monitoramento 24h por dia através da utilização de imagens de dois radares na previsão de curto prazo e de um sistema de monitoramento de raios.

São 200 pontos de apoio montados na cidade por 103 comunidades com 164 sirenes. O comandante da Defesa Civil municipal, Rodrigo Gonçalves, destacou que está em contato com lideranças comunitárias para auxiliar em dúvidas sobre possíveis toques de sirenes em decorrência do temporal.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública destinou 600 agentes para o trabalho. Já a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) terá 7.300 garis divididos em três turnos. Destes, 400 serão para queda de galhos e árvores.

A prefeitura recomendou que a população recolha o lixo que foi colocado para a coleta quando começar a chuva e volte a colocar apenas com a diminuição da mesma e quando o caminhão estiver chegando.