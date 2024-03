Eduardo Paes orienta população carioca a evitar deslocamentos - Reprodução

Eduardo Paes orienta população carioca a evitar deslocamentosReprodução

Publicado 21/03/2024 15:05 | Atualizado 21/03/2024 16:03

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD) informou, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (21), que aumentou o efetivo dos órgãos municipais a fim de amenizar eventuais estragos provocados pelas tempestades previstas para a cidade do Rio a partir desta quinta-feira (21) Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o acumulado de chuva previsto para este fim de semana pode superar os números do desastre de 2011, quando quase mil pessoas morreram na Região Serrana."Nós estamos tomando todas as providências para mitigar os estragos da chuva. Acionamos a Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana), Rio-Águas, Secretaria Municipal de Conservação, esses órgãos que têm o papel de cuidar da cidade, vão estar de plantão permanentemente. Nós demos até folgas para os funcionários para podermos ter mais gente à disposição, 24 horas por dia. Eu vou passar a noite no Centro de Operações", ressaltou Paes, de dentro do Centro de Operações Rio.Por não saber precisamente o horário da chuva, o prefeito fez um apelo para que a população evite deslocamentos desnecessários a partir do fim da tarde desta quinta. Ele cobrou bom senso do setor privado em relação aos trabalhadores."Essa chuva de hoje (quinta) à noite a gente não sabe muito bem o horário que vai ocorrer. A gente torce até para ser um alarme falso. Caso não seja, minha recomendação é a seguinte: quem tiver que se deslocar pela cidade, se puder fazer mais cedo, caso a chuva aconteça tipo às 19h, desloque-se o quanto antes. A gente não quer ter tanta gente na rua se deslocando. O segundo direcionamento é para que as pessoas, se puderem, não se deslocarem. Peço esse favor aos patrões, e vou fazer isso também na Prefeitura. Quanto mais gente na rua, mais risco a gente tem, e mais difícil fica o trabalho dos órgãos públicos", alertou.“Sabe aquele fim de semana que você vai fazer uma programação doméstica? É esse. Não é um fim de semana para ficar andando por aí. Para aqueles que moram em área de risco, muito cuidado, atenção com a sirene, respeitem a sirene, por favor. Temos que ter muita tranquilidade", completou.

Peço a atenção de todos os cariocas! Informações sobre as chuvas previstas para hoje! pic.twitter.com/87FSq84SD2 — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 21, 2024

O receio de Paes está fundamentado nas previsões dos principais canais de meteorologia do país. Além do Cemaden, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um aviso de "grande perigo" para chuvas fortes na Região Sudeste, especialmente a partir de sexta, e o estado do Rio de Janeiro é o que mais preocupa.Para mais dos órgãos municipais, o Corpo de Bombeiros informou que vai dobrar o efetivo de militares de plantão nas regiões Serrana, Sul, Norte e Noroeste, e na Baixada Fluminense . De acordo com a corporação, essas são áreas que apresentam maior risco de inundações, alagamentos, deslizamentos e desabamentos e vão contar com reforço no número de profissionais para solucionar possíveis ocorrências de forma mais rápida, pelo menos até domingo (24).Nenhuma região do estado causa mais apreensão do que a Serrana. O Ministério Público fluminense (MPRJ) mobilizou equipes para o acompanhamento das estratégias de preparação dos órgãos públicos da região, historicamente vulnerável a desastres provocados por eventos climáticos.Em contato com as promotorias de Justiça que atuam em Petrópolis, as secretarias municipais de Defesa Civil, de Saúde e de Assistência Social afirmaram "estar de prontidão, com equipes de sobreaviso para a possibilidade de intercorrências". De acordo com as autoridades, abrigos públicos já estão em alerta.A Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município, também afirma estar programada para agir em caso de grande evento. O acompanhamento também é feito pelas promotorias que atuam em Nova Friburgo e Teresópolis.A Defesa Civil orienta a população a se cadastrar para receber alertas de segurança. Basta enviar uma mensagem via SMS com o CEP de sua residência para o número 40199. A Defesa Civil de Petrópolis também se comunica via canal no aplicativo Telegram.