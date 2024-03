A cidade do Rio é a segunda mais populosa do Brasil - Arquivo / Pedro Ivo / Agência O Dia

A cidade do Rio é a segunda mais populosa do BrasilArquivo / Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 21/03/2024 14:45 | Atualizado 21/03/2024 16:23

Rio - Novos dados do Censo 2022 divulgados nesta quinta-feira (21) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram a divisão populacional dos 33 subdistritos da cidade do Rio de Janeiro. Os dados revelam como se divide a população nas cidades brasileiras.

No Rio, o subdistrito mais populoso é Jacarepaguá, na Zona Oeste, que tem 653 mil habitantes, uma população maior do que 99% dos municípios brasileiros. Em segundo e terceiro lugar, respectivamente, aparecem Campo Grande, com 600 mil habitantes, e Bangu, com 422 mil. Ambos também ficam na Zona Oeste.

Entre os subdistritos com menor população, se destaca a Ilha de Paquetá, com apenas 3.486 habitantes. Depois, fica a Cidade de Deus, com 30.576, e o Centro da cidade, com 32.758.

Densidade demográfica

Se tratando da densidade demográfica no município, as grandes favelas se destacam, tendo mais habitantes por quilômetro quadrado.

Em primeiro lugar está a Rocinha, na Zona Sul, com 48,3 mil habitantes por km². Em segundo, fica o Jacarezinho, na Zona Norte, somando 36 mil habitantes por km². Logo depois, Maré, também na Zona Norte, com 29 mil habitantes por km².

Ainda de acordo com os dados do IBGE, a Rocinha é a segunda maior favela do Brasil, ficando atrás apenas da Sol Nascente, no Distrito Federal.

Domicílios com mais moradores

Entre todos os subdistritos, de acordo com a taxa média de morador por domicílio, Santa Cruz e Guaratiba se destacam, com média de 2,79 e 2,77 moradores por residência, respectivamente. Ou seja, em ambos os lugares, mais pessoas moram em uma mesma casa.

Censo 2022

Desde que as informações do Censo Demográfico realizado em 2022 começaram a ser divulgados, foi possível saber que:

- A população da cidade do Rio de Janeiro chegou a 6,2 milhões de pessoas no Censo de 2022, o que representa uma diminuição populacional de 1,72% em comparação a 2010. Apesar disso, a cidade maravilhosa é a segunda mais populosa do país, ficando atrás apenas de São Paulo;

- Em todo estado do Rio, o número de habitantes chega a 16.054 milhões. Enquanto em 2010, a população era de 15.989 milhões;

- No país, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes e que mais perderam população está São Gonçalo, na Região Metropolitana, que atualmente possui 896.744 milhões de moradores;

- 111,28 milhões de pessoas vivem próximo ao litoral brasileiro, em uma faixa de território que inclui domicílios localizados a uma distância máxima de 150 quilômetros da costa. Isso representa 54,8% do total da população em 2022 (203,08 milhões).