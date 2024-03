Ação foi realizada por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) - Arquivo / Agência O Dia

Ação foi realizada por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter)Arquivo / Agência O Dia

Publicado 21/03/2024 15:02 | Atualizado 21/03/2024 16:07

Rio - Sete pessoas foram presas em flagrante em uma ação da Polícia Civil que interditou uma fábrica clandestina de óleos lubrificantes em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite de quarta-feira (20). Segundo as investigações, o material estava sendo desviado há cerca de três meses da empresa onde um dos presos trabalhava.

Agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) faziam diligências no bairro Chácaras quando receberam uma denúncia sobre as atividades ilegais no local. Na fábrica, os policiais flagraram um caminhão estacionado com uma mangueira ligada a um galão de óleo.

Os donos do galpão, que tinham autorização apenas para fabricar graxa, confessaram que compraram o material desviado de um motorista — que revelou o desvio do produto sem que seu patrão soubesse, recebendo R$ 800 dos proprietários. A perícia confirmou, também, diversas irregularidades em relação às normas ambientais no local.

Os presos, que não tiveram as identidades reveladas, vão responder por crimes contra ordem econômica, receptação qualificada, furto qualificado e associação criminosa.

Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para apurar se outros materiais apreendidos sem procedência eram usados na fabricação da graxa. Os agentes também vão analisar se o óleo apreendido está de acordo com as normas ambientais vigentes. Em caso de irregularidades, os investigados poderão ser responsabilizados por crimes ambientais e contra as relações de consumo.