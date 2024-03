Chuva pode atingir a cidade a partir da noite desta quinta-feira - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 21/03/2024 15:27 | Atualizado 21/03/2024 15:50

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio do Sistema Alerta Rio de meteorologia, alerta, desde o início da semana, para uma possível ocorrência de temporais entre a noite desta quinta-feira (21) e o domingo (24). A previsão indica acumulado de até 200mm de chuva em um intervalo de 24 horas, o que pode causar transtornos por toda a cidade. Diante desse cenário, especialistas orientam a população sobre o que fazer nessas condições.

"O ideal nesses momentos é não enfrentar as enchentes, alagamentos e o temporal. Ficar em casa, em área protegida, até passar a chuva prevista para o final de semana. Sem correr riscos. Se por acaso, você tem que trabalhar e está na rua, o melhor caminho é evitar esses pontos de alagamento. Se não for possível, evitar esses locais e estiver alagado pare em um posto de gasolina, em um local mais alto e espera a água baixar", diz Gustavo Melo Cunha, analista de riscos meteorológicos.

Ele também explica que a população que vive em áreas de risco deve ficar atenta ao toque das sirenes, caso a chuva comece a se intensificar nesses pontos: "As moradias em áreas de encosta, especialmente aquelas onde já ocorreram desmoronamentos ou escorregamentos de terra, devem ser evacuadas ao primeiro sinal das sirenes. O indicado é ir para os pontos de abrigo montados pela prefeitura ou para a casa de parentes".

Segundo Cunha, uma das precauções que a população pode tomar nesses momentos de chuva é já deixar uma bolsa com objetos de valor, documentos e também pequenos lanches para o caso de uma saída repentina. O especialista pontua que muitos postergam a saída por medos de saques e invasões.

"Saia de casa, tranque tudo e tente proteger seus bens, mas não fique em casa por medo de alguém invadir e roubar. É melhor perder o que você tem em casa do que a vida. Você não pode enfrentar a chuva. Tocou a sirene, respeita e vá para o local de segurança", alerta.

Em caso de tempestade de raios, o especialista orienta ainda para que população evite ficar próximo de postes, árvores e em locais abertos, como praias, praças e outros pontos. Nessa situação, o mais indicado é procurar um local abrigado.

Além do risco de choque, o contato com os alagamentos também pode transmitir doenças para a população: "Essas águas passam por lixo, ratos, fezes de animais, urina, então tem o risco de pegar doenças graves, bactérias e fungos. Por isso, evite enfrentar as chuvas", disse.

O que fazer em caso de chuva forte:

- Não saia de casa

- Antecipe ou evite deslocamentos

- Não passe por áreas alagadas

- Em áreas de risco, atenda ao sinal da sirene

- Em caso de tempestade de raios, evite ficar próximo de postes, árvores e em locais abertos

- Em áreas alagáveis, eleve seus moveis e utensílios com ajuda de apoios como tijolos ou blocos de madeiras



- Deixe preparada uma mochila com documentos, água, lanternas, e objetivos importantes para caso de evacuação

- Desligue todos equipamentos elétricos das tomadas quando estiver caindo raios na sua região



Previsão de temporal confirmada

No início da tarde desta quinta-feira (21), o prefeito Eduardo Paes compartilhou um comunicado ao lado da meteorologista Raquel Franco, do Centro de Operações, pedindo aos cariocas que evitem os deslocamentos pela cidade já a partir desta noite.

"Hoje à noite, entre a noite e madrugada, podemos ter uma pancada muito forte. O cenário pior está entre sexta à noite e madrugada de sábado, se repetindo entre a noite de sábado e madrugada de domingo", comentou a meteorologista Raquel Franco, do Centro de Operações Rio.



Segundo Paes, a orientação é voltar cedo para casa do trabalho: "Minha primeira recomendação é, quem puder hoje e tiver que fazer deslocamento, se puder fazer mais cedo, caso essa chuva aconteça às sete da noite, essa pré-frontal que ela está falando, não tenhamos tanta gente na rua", disse.