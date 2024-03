Castro afirmou que fez "uma cobrança muito dura" ao secretário de Polícia Civil - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 21/03/2024 14:29 | Atualizado 21/03/2024 16:08

Rio - O governador Cláudio Castro afirmou, nesta quinta-feira (21), que fez "uma cobrança muito dura" ao secretário de Polícia Civil, Marcus Amim, com relação ao, em fevereiro do ano passado. O equipamento, de seis toneladas, foi levado de dentro da Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte. A corporação só descobriu o furto em junho, mas a Corregedoria abriu inquérito apenas em novembro."Eu fiz uma cobrança muito dura ao secretário Amim assim que eu soube e determinei uma apuração severa, rigorosa e que a gente puna quem fez esse malfeito para que situações como essa não aconteçam mais", disse.

Durante entrevista coletiva no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, Castro disse que exigiu melhorias na infraestrutura da Cidpol e citou outro escândalo envolvendo a corporação, quandopela Via Dutra até o Jacarezinho e negociaram a liberação da carga. Na ocasião, quatro agentes e um advogado foram presos por tráfico de drogas e corrupção."Isso é uma crítica que eu já venho fazendo desde a questão do caminhão. Aquilo motivou a recriação da Corregedoria Geral Unificada e uma cobrança que eu estou fazendo para a secretaria é que a gente melhore a infraestrutura da Cidade da Polícia para que situações como a do caminhão e essa não aconteçam mais. Estamos trabalhando em tecnologia em todo estado para que situações como essa sejam prevenidas e é realmente algo que desagrada demais", afirmou Castro.