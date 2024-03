Túnel Zuzu Angel é interditado após carro pegar fogo - Divulgação / COR

Túnel Zuzu Angel é interditado após carro pegar fogoDivulgação / COR

Publicado 21/03/2024 15:13 | Atualizado 21/03/2024 16:09

Rio - O Túnel Zuzu Angel, na Zona Sul, precisou ser interditado nos dois sentidos após um carro pegar fogo, nesta quinta-feira (21). Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o trânsito foi desviado para a Av. Niemeyer.

O Corpo de Bombeiros informou que o Quartel da Gávea foi acionado às 13h39. Segundo a corporação, os agentes ainda estão no local. De acordo com o COR, o carro pegou fogo no sentido Lagoa e as chamas já foram controladas.

Segundo o COR, as duas pistas do Túnel Zuzu Angel já foram liberadas. Devido ao ocorrido, tiveram retenções no trânsito da região, que já apresenta boas condições.

Além dos Bombeiros, o reboque da CET-Rio e a Guarda Municipal também estão no local.

Poste pega fogo em Botafogo

Mais cedo, por volta de 12h11, um poste pegou fogo na Rua Visconde de Ouro Preto, próximo à Rua Bambina, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o Quartel do Catete foi acionado para combater o incêndio, que não deixou vítimas.