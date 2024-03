Bombeiros se preparam para atender ocorrências de chuva. Foto de Arquivo - Divulgação / Corpo de Bombeiros

Publicado 21/03/2024 10:47 | Atualizado 21/03/2024 13:06

De acordo com a corporação, essas são áreas que apresentam maior risco de inundações, alagamentos, deslizamentos e desabamentos e vão contar com reforço no número de profissionais para solucionar possíveis ocorrências de forma mais rápida, pelo menos até domingo (24).

Segundo o Clima Tempo, o temporal previsto pode acarretar em acumulados extremamente elevados, que podem superar o volume médio para todo o mês de março em apenas 24 horas. Até domingo (24) algumas regiões, como a Baixada Fluminense e a Região Serrana, podem acumular volumes de 300 a 500 mm. Outras áreas podem ter variações de 150 a 300 mm.



Na Região Serrana, especialistas apontam que o volume de chuva pode superar os 400 mm/48h. "Este valor supera, por exemplo, o total registrado durante o desastre do Morro do Bumba, em Niterói, que foi de cerca de 372 mm e supera, inclusive, o observado na última tragédia de Petrópolis”, lembrou o meteorologista Márcio Cataldi.A operação de combate às chuvas também terá reforço de equipamentos como novas ambulâncias, caminhões de busca e salvamento e barcos para socorrer vítimas ilhadas. Em caso de necessidade, os militares ainda devem utilizar ferramentas desencarceradoras para cortar estruturas metálicas, motosserras para cortar estruturas de concreto e sonares de última geração para realizar buscas subaquáticas.Desde o início do ano, o Corpo de Bombeiros já atendeu 766 ocorrências de deslizamentos, desabamentos, inundações e alagamentos relacionados às chuvas em todo o estado. Ao todo foram 648 casos em janeiro, 98 em fevereiro e 20 em março.O porta-voz da corporação, major Fábio Contreiras, alerta para que os moradores de área de risco se atentem aos sinais de barulhos como estalos, rolamento de pequenas pedras ou pequenos blocos e não esperem para sair de casa."Não fique observando a subida do nível de água dos rios. Saia imediatamente. Em áreas de encosta é muito importante ficar atento a sinais de barulhos, que podem dar o indício de que realmente pode haver um deslizamento. Árvores que podem estar se inclinando, até mesmo rachaduras na parede, podem estar indicando um risco de deslizamento de terra", explica o militar.Quem mora em comunidades que possuem sistema de alerta e alarme também deve ficar atento ao toque da sirene e às mensagens de texto, enviadas via SMS pelo número 40199, da Defesa Civil."Não perca tempo carregando objetos que não tem valor. Leve apenas documentos, leve sua família inteira e vá para um ponto seguro, geralmente uma escola, uma igreja, um local que já foi treinado pela comunidade", reforça o major Fábio Contreiras.A partir da noite desta quinta-feira (21) a aproximação e passagem de uma frente fria deve deixar o tempo instável no Rio. A previsão é que a chuva poderá passar de 150mm/24h em pelo menos um ponto da cidade no sábado (23). Isso significa que essa quantidade de chuva seria suficiente para encher aproximadamente 16 mil piscinas olímpicas."É uma quantidade muito grande de água em um curto período de tempo. Em resumo, quando ouvimos que houve 150mm de chuva em 24 horas, estamos falando de uma quantidade significativa de água que pode causar inundações, deslizamentos, alagamentos e outros problemas em áreas urbanas e rurais", explicou o meteorologista do Inmet, Thiago Sousa.A chuva deve chegar durante a noite desta quinta-feira (21) na capital fluminense. A previsão é de pancadas isoladas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado. As temperaturas devem apresentar elevação, com mínima prevista de 24°C e máxima de 41°C.A chuva vai permanecer durante todo o final de semana podendo ser forte ainda na sexta (22). No sábado as pancadas devem ser moderadas, mas ainda podem causar consequências pelo acúmulo do dia anterior.Já no domingo e na segunda a previsão é de chuva fraca a moderada de forma isolada.A Marinha do Brasil emitiu um Aviso de Ressaca, que começa a valer às 15h de sexta-feira (22) e vai até 03h de domingo (24), com previsão de ondas de 2,5m a 3,0m de altura.Nesta quarta-feira (20) uma forte chuva atingiu a Baixada Fluminense antes do previsto, provocando pontos de alagamento e causando quedas de árvores durante a tarde.Em Nova Iguaçu, núcleos de intensidade forte e muito forte atuaram na cidade entre 16h20 e 17h50. Os maiores acumulados pluviométricos foram registrados às 16h45 no Moquetá, com um acumulado de 18,6mm em 15 minutos, e às 17h50, no Jardim Ocidental, com um acumulado de 53 mm em uma hora.Outras cidades como Nilópolis e Duque de Caxias também registraram temporais nesta quarta (20).