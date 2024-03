Chuva causou alagamentos e queda de árvores em Nova Iguaçu - Reprodução

Rio - Uma forte chuva atingiu a Baixada Fluminense, na tarde desta quarta-feira (20), provocando pontos de alagamento e causando quedas de árvores. O temporal veio antes da previsão que indica volumes acumulados de 300 a 500 mm para os próximos dias.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram alagamentos na região do bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu. Ainda na cidade, há registro de pelo menos três quedas de árvores, sendo duas na Estrada Luiz de Lemos, na altura da Rua Azaleia, e uma na Via Light. A última inclusive acertou um carro, mas não houve registro de feridos.

Forte chuva deixa ruas alagadas em Nova Iguaçu



Nas redes sociais, internautas fizeram comentários sobre o temporal. "Absurda a chuva que está caindo em Nova Iguaçu. Até luz, que não costuma faltar, está caindo toda hora", disse um perfil.

De acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu, houve registro de quatro ocorrências de quedas de árvore devido às chuvas desta quarta-feira (20). Núcleos de intensidade forte e muito forte atuaram na cidade entre 16h20 e 17h50 e os maiores acumulados pluviométricos foram registrados às 16h45 no Moquetá, com um acumulado de 18,6mm em 15 minutos, e às 17h50, no Jardim Ocidental, com um acumulado de 53 mm em uma hora.



Não há registro de mortos, feridos, desabrigados ou desalojados na cidade. Para as próximas horas a previsão é de pancadas isoladas de chuva fraca a moderada e vento forte, principalmente sobre as URGs de Tinguá e Austin.

A prefeitura do município emitiu um alerta para previsão de chuva muito forte entre a noite de quinta-feira (21) e a noite de domingo (24), acompanhada de raios e ocasionais rajadas de vento de forte intensidade. O órgão prevê possíveis impactos como alagamentos e inundações, quedas de árvores, destelhamento de casas e deslizamentos isolados.

Outras cidades também registraram chuva forte nesta quarta-feira (20) como Nilópolis e Duque de Caxias. A tendência é que o volume se mova em direção à cidade do Rio, onde já teve registro de chuva moderada em Anchieta, na Zona Norte, e de chuva fraca, em Bangu, na Zona Oeste.

Previsão para os próximos dias

Apesar das altas temperaturas previstas para a primeira semana do outono, o alerta nesse início da estação é para as fortes chuvas que podem atingir o Rio nos próximos dias. Entre o final da noite de quinta-feira (21) e a tarde de sábado (23), a aproximação e passagem de uma frente fria deve deixar tempo instável na cidade. Segundo especialistas, a tendência é que o estado receba chuvas volumosas e significativas, diferente das pancadas curtas típicas de verão. A possibilidade de alagamentos, deslizamentos ou transtornos relacionados à chuva não estão descartados.

Segundo o Alerta Rio, a previsão é que a chuva poderá passar de 150mm/24h em pelo menos um ponto da cidade do Rio no sábado (23). Isso significa que essa quantidade de chuva seria suficiente para encher aproximadamente 16 mil piscinas olímpicas. "É uma quantidade muito grande de água em um curto período de tempo. Em resumo, quando ouvimos que houve 150mm de chuva em 24 horas, estamos falando de uma quantidade significativa de água que pode causar inundações, deslizamentos, alagamentos e outros problemas em áreas urbanas e rurais", explicou o meteorologista do Inmet, Thiago Sousa.

Na Região Serrana, especialistas apontam que os elevados volumes de chuva podem superar os 400 mm/48h. "Este valor supera, por exemplo, o total registrado durante o desastre do Morro do Bumba, em Niterói, que foi de cerca de 372 mm e supera, inclusive, o observado na última tragédia de Petrópolis. É uma previsão e está sujeita a variações e incertezas. No entanto, a condição atmosférica parece estar sendo muito bem caracterizada pelos modelos, indicando realmente uma situação de emergência e que necessita da atuação das autoridades públicas", disse o meteorologista Márcio Cataldi.

Em média, o acumulado de 5 mm/h é considerado fraco. A chuva é considerada forte entre 21 mm/h e 50 mm/h. Acima disso, a intensidade é muito forte e merece maior atenção. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de chuvas intensas. Segundo o órgão, a chuva será superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, os ventos superiores a 100 km/h. De acordo com o alerta, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.

De acordo com o Clima Tempo, o temporal previsto pode acarretar em acumulados extremamente elevados, que podem superar o volume médio para todo o mês de março em apenas 24 horas. É estimado que em algumas áreas, sobretudo na Baixada Fluminense e na Região Serrana, entre a quinta-feira (21) e o domingo (24), possam ser acumulados volumes de 300 a 500 mm. Outras áreas podem ter variações de 150 a 300 mm.