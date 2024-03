Destroços de casarão atingiram carro estacionado na Praça da República - Divulgação

Destroços de casarão atingiram carro estacionado na Praça da RepúblicaDivulgação

Publicado 20/03/2024 18:51

Mais uma parte de um casarão de três pavimentos abandonado na Praça da República, nº 75, no Centro do Rio, desabou na tarde desta quarta-feira (20). De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 17h, não houve feridos.

Os destroços se espalharam pela via e atingiram um carro estacionado próximo ao imóvel. Além dos militares, a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) e a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) foram acionadas para limpeza da via e da calçada. O trecho entre a Rua Visconde do Rio Branco e a Praça da República está interditado.

O incidente ocorreu três dias após as paredes internas e o piso do mesmo imóvel desabarem . Na ocasião, a Defesa Civil Municipal disse que a Secretaria de Conservação foi acionada para demolir o terceiro pavimento da fachada; a demolição, porém, ainda não aconteceu de fato.

Nesta quarta, a pasta reforçou que o local já estava isolado: "Nesta tarde, um novo desabamento foi verificado no prédio, que acabou atingindo também o imóvel nº 73. Diante do quadro, a Defesa Civil acionou a Secretaria de Conservação para realizar um trabalho para eliminar os riscos de novos desabamentos em ambos os imóveis", reiterou.