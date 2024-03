Publicado 21/03/2024 00:00

Relatório da Universidade Reichman, de Israel, aponta que Hezbollah está atuando ativamente no Brasil com dinheiro oriundo do tráfico e cooptando presidiários para planejar atentados contra judeus no País. Autoridades precisam estar em alerta máximo.

Mais de um mês após fuga de presos em Mossoró, Lewandowski prorroga por dez dias uso da Força Nacional. Episódio causa constrangimento ao governo e recaptura é tratada como prioridade. Porém, quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna a missão.