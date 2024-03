UPA Cidade de Deus - Reprodução/Google Street View

UPA Cidade de DeusReprodução/Google Street View

Publicado 20/03/2024 21:58 | Atualizado 20/03/2024 22:17

Rio- A RioSaúde, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, abriu uma sindicância para investigar as circunstâncias da morte de um menino de 2 anos e 8 meses, vítima de uma insuficiência respiratória na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus, no domingo (17). A investigação se dá a partir da reclamação dos pais.

A unidade conta com todos os equipamentos de cuidados intensivos necessários. A pasta informou que a criança ficou mais de 24 horas sob cuidados médicos. "Mas, devido a uma insuficiência respiratória grave, mesmo sob cuidados de duas pediatras, infelizmente não foi possível evitar o óbito", disse.



O caso será encaminhado ao Conselho Regional de Medicina.