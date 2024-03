Barca teve problemas no gerador durante a travessia - Reprodução de vídeo

Publicado 20/03/2024 22:57 | Atualizado 20/03/2024 23:27

Rio - Uma embarcação que faz a travessia de passageiros entre o Rio e Niterói ficou sem energia elétrica durante uma parte do trajeto. O imprevisto aconteceu no início da noite desta quarta (20) no sentido Niterói.

De acordo com a CCR Barcas, concessionária responsável pelo serviço de transporte, o gerador apresentou uma falha, que foi resolvida. "Rapidamente a tripulação a bordo atuou e a energia foi restabelecida. A viagem prosseguiu normalmente", informou a empresa por meio de nota.