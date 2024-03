O projeto é uma parceria entre Ocyan e BVRio - Divulgação

O projeto é uma parceria entre Ocyan e BVRioDivulgação

Publicado 21/03/2024 20:41 | Atualizado 21/03/2024 21:39

Rio - Pescadores coletaram 37 sofás na Baía de Guanabara em um período de cinco meses. Também foram retirados, apenas na terça-feira passada (19), 11 tubos de TVs durante a coleta. Os resíduos foram descartados em rios e canais que deságuam na baía. A contagem foi feita pelo projeto "Baía Limpa", que financia pescadores de colônias no Caju e Ilha do Governador para a coleta do material descartado.

Em cinco meses de atuação, o projeto fez a retirada de 50 toneladas de resíduos da Baía de Guanabara, o equivalente à metade do volume esperado para um ano inteiro. O 'Baía Limpa' é uma iniciativa da empresa de óleo e gás Ocyan, em parceria com a BVRio.

Durante a atuação do projeto, foram retiradas mais de 18 toneladas de diferentes tipos de plástico; nove toneladas de espumas; seis toneladas de mochilas, bolsas e roupas; duas toneladas de vidros; uma tonelada de chinelos, entre outros materiais. A maior parte da coleta ocorre nos manguezais, área de extrema importância para as regiões costeiras.

"O Baía Limpa reflete nosso compromisso com a sociedade e nossa responsabilidade em relação ao meio ambiente. O projeto está superando a meta de coleta que traçamos no início. Ao mesmo tempo que comemoramos por poder contribuir com a limpeza da Baía de Guanabara, o dado reforça que a quantidade de resíduos existente é muito grande e é essencial um esforço coletivo para a despoluição", comenta André Luiz Barros, gerente de Comunicação, Responsabilidade Social e Diversidade da Ocyan.

A BVRio é responsável por registrar os itens coletados e tratar da destinação do lixo para a separação de recicláveis.