Em 2022, mais de 240 pessoas morreram em decorrência da chuva em Petrópolis - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 21/03/2024 18:01 | Atualizado 21/03/2024 19:57

Rio - Cidades da Região Serrana, como Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, suspenderam as aulas da rede municipal de educação desta sexta-feira (22) devido à previsão de temporal. Os elevados volumes de chuva na região podem superar os 400 mm em 48h, segundo especialistas.

O prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, instituiu, nesta quinta-feira (21), um gabinete de crise e tomou algumas medidas preventivas para evitar danos e prejuízos à cidade e sua população. Na sexta, as 100 escolas municipais ficarão fechadas. São cerca de 23 mil crianças que não terão aula na rede. Claussen ainda recomendou que o seguimento privado também acompanhe a suspensão.

Vinicius também pediu para que as pessoas que moram em área de risco se abriguem em casas de parentes até domingo (24). "É importante colocar a vida como prioridade. Fica aqui a recomendação para que você busque abrigo em um lugar seguro para que a gente evite maiores transtornos na cidade", comentou.

Teresópolis possui 16 comunidades e 25 sirenes de alerta. Em cada local, há um ponto de apoio para acolhimento de famílias, caso seja necessário.

Petrópolis

Petrópolis também adotou medidas para mitigar os efeitos da chuva. De acordo com o prefeito Rubens Bomtempo, nesta sexta haverá ponto facultativo nos órgãos públicos "para diminuir a circulação das pessoas na cidade". Como consequência, os ambulatórios não estarão funcionando. As aulas da rede municipal também serão suspensas. A recomendação é que a rede privada acompanhe a decisão.

Nova Friburgo



Quem também suspendeu as aulas em escolas municipais nesta sexta-feira (22) foi a prefeitura de Nova Friburgo. A medida foi adotada em função de várias unidades serem pontos de apoio e para garantir a fluidez do trânsito.

"Toda equipe da Defesa Civil já está de prontidão 24h por dia e demais setores da Administração Pública estão mobilizados e prontos para atuarem. Também de forma preventiva, todos os pontos de apoio já estão sendo abastecidos com itens de higiene, limpeza, dormitório e alimentação. Todos os veículos de serviços e socorros estão abastecidos para atuarem, caso necessário. Por fim, a Prefeitura informa que todas a estrutura está montada e apta para agir caso necessário, assim como todos os demais órgãos integrantes do Plancon. A orientação é que a população permaneça atenta aos informes oficiais da Defesa Civil", disse o órgão.

Bom Jardim

A cidade de Bom Jardim também teve as aulas suspensas. Segundo o comunicado, o objetivo é priorizar a segurança dos alunos, professores e outros membros da comunidade escolar. "Essa decisão foi tomada considerando que as escolas são designadas como pontos de apoio em situações emergenciais. Desta forma, contamos com a compreensão de todos para enfrentarmos as adversidades previstas."

Sumidouro

O município também expediu um comunicado, nesta quinta-feira (21), suspendendo as aulas desta sexta.

Alerta máximo

Na Região Serrana, especialistas apontam que os elevados volumes de chuva podem superar os 400 mm/48h. Para o meteorologista Márcio Cataldi, o número supera o observado na última tragédia de Petrópolis, que resultou na morte de mais de 240 pessoas há dois anos.

"Este valor supera, por exemplo, o total registrado durante o desastre do Morro do Bumba, em Niterói, que foi de cerca de 372 mm e supera, inclusive, o observado na última tragédia de Petrópolis. É uma previsão e está sujeita a variações e incertezas. No entanto, a condição atmosférica parece estar sendo muito bem caracterizada pelos modelos, indicando realmente uma situação de emergência e que necessita da atuação das autoridades públicas", disse.

Secretaria de Saúde de Teresópolis informa esquema especial para o fim de semana

Diante dos alertas de chuva, a Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis informou que as ambulâncias estão de sobreaviso para caso de emergência e que as Unidades de Pronto-Atendimento Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Padro, no Bom Retiro e o SPA Bonsucesso funcionarão normalmente. Os postos de saúde operam em horário normal na sexta-feira (22) e no sábado (23), no caso das unidades dos bairros da Fonte Santa, Meudon e Rosário, onde há o Programa Saúde Na hora.