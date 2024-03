Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) localizaram os suspeitos - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 21/03/2024 17:39

Rio - Dois integrantes de uma organização criminosa que atua em Porto Alegre e no litoral norte gaúcho foram presos, nesta quinta-feira (21), em uma ação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) em conjunto com policiais civis do Rio Grande do Sul batizada de 'El Patrón'. Os homens, sendo um traficante de drogas e outro responsável pelo esquema de lavagem do dinheiro do grupo, foram localizados nas zonas Oeste e Sul do Rio, onde levavam uma vida luxuosa.

Contra o traficante, havia um mandado de prisão por roubo, sequestro e posse de arma de fogo. Ele foi localizado na praia do Recreio. Segundo investigações, ele ganhava entre R$ 50 mil e R$ 100 mil por mês com o tráfico.

Já o acusado de administrar um dos estabelecimentos comerciais que lavava o dinheiro da organização foi encontrado em uma unidade dessa empresa, em uma barbearia, em Copacabana, onde foi cumprido mandado de busca e apreensão.

Segundo apuração da polícia, o grupo usava, além de 'laranjas', uma empresa de aluguel de veículos para lavar o dinheiro das atividades ilegais. Esses valores eram direcionados a empresários que inseriam o dinheiro em contas bancárias de uma rede de barbearias de Porto Alegre com filial no Rio.