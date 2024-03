Ruas no Valqueire ficam alagadas com chuva forte - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 21/03/2024 19:33 | Atualizado 21/03/2024 20:49

Rio - Bairros das zonas Norte e Oeste registraram no início da tarde desta quinta-feira (21) os primeiros impactos das fortes chuvas previstas . Segundo o Sistema Alerta Rio, do Centro de Operações Rio (COR), chove moderadamente em Madureira e fraco na Piedade, Penha e Jacarepaguá. Nas redes sociais, internautas relatam chuva forte e vias alagadas no Valqueire.

Há registros de chuvas fortes, com raios e ventos, em Bangu, Realengo, Padre Miguel e Campo Grande. De acordo com o Alerta Rio, os núcleos que atuam no entorno do Maciço do Mendanha podem ocasionar chuva moderada, ocasionalmente forte isolada, na próxima hora.

De acordo com o COR, mais cedo, um bolsão d'água se formou na Estrada Intendente Magalhães, esquina com a Estrada Henrique de Melo, em Oswaldo Cruz, e deixou o trânsito intenso. A via já foi liberada e o tráfego segue em boas condições.

A região do Grande Méier e da Grande Tijuca também tiveram registro de chuva intensa, entre o fim da tarde e o início da noite. Houve relatos também de chuva forte e ventania na Ilha do Governador, em algumas localidades da região, inclusive, moradores relataram falta de energia.

De acordo com o monitoramento de risco hidrológico do Governo do Estado do Rio, nenhum município corre risco alto de inundação, enxurradas ou alagamentos. Até o momento, também não há ameaças de deslizamento.



Em coletiva realizada há pouco, na noite desta quinta-feira (21), o prefeito Eduardo Paes disse que a cidade poderá ter ponto facultativo nesta sexta-feira : "No fim da noite, vamos dar informações, com um olhar mais apurado para os riscos que teremos amanhã. Se isso acontecer, pediremos que não só o setor público, mas também o setor privado, como as escolas particulares cancelem as suas atividades para amanhã".



Praça do Valqueire é atingida por chuva forte, nesta quinta-feira (21)



Crédito: Reprodução / Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/LpoAobjllS — Jornal O Dia (@jornalodia) March 21, 2024 O governador Cláudio Castro, por sua vez, já decretou ponto facultativo em todo o Estado do Rio nesta sexta-feira (22). Ele pediu, também, para que as prefeituras que estão em áreas de risco acompanhem a decisão: "Para que as nossas equipes possam trabalhar e consigam garantir a segurança nas ruas, estou decretando ponto facultativo nesta sexta-feira, dia 22".

BOLSÃO D´ ÁGUA EM OSWALDO CRUZ



Atenção, motorista! Há bolsão d´água na Estrada Intendente Magalhães com Estrada Henrique de Melo.



Equipes da Prefeitura acionadas.



Evitem a região! Dirija com atenção!



Trânsito intenso na via. #CORInforma #temporj pic.twitter.com/ZLnJG82X9G — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 21, 2024

Efetivo dos órgãos municipais aumentam com previsão de chuva

O prefeito Eduardo Paes informou, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (21), que aumentou o efetivo dos órgãos municipais a fim de amenizar eventuais estragos provocados pelas tempestades previstas para a cidade do Rio a partir desta quinta-feira (21).

"Nós estamos tomando todas as providências para mitigar os estragos da chuva. Acionamos a Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana), Rio-Águas, Secretaria Municipal de Conservação, esses órgãos que têm o papel de cuidar da cidade, vão estar de plantão permanentemente. Nós demos até folgas para os funcionários para podermos ter mais gente à disposição, 24 horas por dia. Eu vou passar a noite no Centro de Operações", ressaltou Paes, de dentro do Centro de Operações Rio.

Corpo de Bombeiros dobra efetivo de plantão



O Corpo de Bombeiros também informou que se preparou para as chuvas previstas. A corporação que vai dobrar o efetivo de militares de plantão nas regiões Serrana, Sul, Norte e Noroeste, e na Baixada Fluminense.

De acordo com os Bombeiros, essas são áreas que apresentam maior risco de inundações, alagamentos, deslizamentos e desabamentos e vão contar com reforço no número de profissionais para solucionar possíveis ocorrências de forma mais rápida, pelo menos até domingo (24).