Iniciativa é da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e da Secretaria de Estado de Turismo - Divulgação

Publicado 21/03/2024 22:17 | Atualizado 21/03/2024 22:45

Rio - A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo (Setur), lançou na quinta-feira (21) o programa Turiscon, que tem como objetivo prestar ajuda aos turistas que visitam em relação a segurança sobre seus consumos.

A cerimônia de lançamento aconteceu nesta tarde no estande Verão #tônoRio, na praia de Copacabana, ao lado do Posto 4, na Zona Sul do Rio. Segundo o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, o projeto irá auxiliar os turistas a fazerem denúncias e com orientações.

"É um programa inédito! Não existe no mundo um estado que receba os turistas dessa forma: abraçando e se colocando à disposição, para denúncias ou orientações. Vamos prestar total assistência", destacou.

O programa pretende garantir a segurança e a qualidade dos serviços no estado, educar o consumidores sobre seus direitos e responsabilidades durante viagens, promover a cultura de transparência nas práticas comerciais do setor turístico, fomentar a economia local e contribuir para o desenvolvimento sustentável do estado.



Entre outras atividades, o Turiscon também irá distribuir o Código de Defesa do Consumidor, em inglês e espanhol, em aeroportos e pontos turísticos; criar uma plataforma online para registrar reclamações e denúncias relacionadas a serviços turísticos; e realizar parcerias com agências de viagem e estabelecimentos comerciais para promover boas práticas e padrões de qualidade.