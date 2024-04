Imunizante protege da Influenza A, B, H1N1e H3N2 - Pedro Ivo / Agência O Dia

Imunizante protege da Influenza A, B, H1N1e H3N2Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 03/04/2024 11:50 | Atualizado 03/04/2024 11:57

Rio - O município do Rio passará a contar, a partir desta quarta-feira (3), com mais quatro pontos de vacinação contra a influenza para os grupos prioritários - comorbidades e outros casos. Além das 238 unidades de Atenção Primária (centros municipais de saúde e clínicas da família), a população poderá se imunizar no Mercadão e Shopping de Madureira, na Zona Norte, no Centro Carioca do Olho, em Benfica, na mesma região, e no Saara, Centro da cidade.

No Saara, o ponto de vacinação funcionará somente nesta quarta-feira (3), em frente à rádio comunitária - Avenida Passos 91 - das 8h às 16h. Já no Mercadão de Madureira, os atendimentos acontecem nesta quarta e sexta-feira (5), das 9h às 15h, e no sábado, entre 8h e 12h, em frente à escada rolante do primeiro piso.

O atendimento no Centro Carioca do Olho começou nesta quarta e vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no primeiro piso. Já no Madureira Shopping, o ponto de vacinação iniciará as atividades nesta quinta-feira (4) e vai funcionar de segunda a sexta, das 10h às 16h, no terceiro andar.

O Centro Carioca do Olho fica na Rua General Gustavo Cordeiro de Farias 495, Benfica, e o Madureira Shopping na Estrada do Portela 222. Para se vacinar, basta comparecer com documento de identificação e caderneta de vacinação, além de comprovante de classificação como grupo prioritário.

Até 31 de maio, a vacina estará disponível a idosos, crianças de seis meses a 5 anos, profissionais da saúde e educação, gestantes, puérperas, entre outros públicos. Pessoas com comorbidades também fazem parte deste público preferencial e poderão apresentar uma autodeclaração da condição clínica. A lista completa dos grupos de prioridade pode ser acessada no site da prefeitura

A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tem como objetivo ampliar o acesso e incentivar a imunização para essas pessoas. O Dia D de mobilização pela vacina acontecerá em 13 de abril, quando a SMS fará ações de divulgação e sensibilização por toda a cidade. A meta é imunizar mais de 1,5 milhão de cariocas, o que representa 90% da população alvo.