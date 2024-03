O parto aconteceu na Maternidade de Santa Cruz da Serra - Google Street View

Publicado 27/03/2024 16:38 | Atualizado 27/03/2024 17:19

Rio - A gestante Queli Santos Adorno, de 35 anos, deu à luz no chão no setor de admissão da Maternidade Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na madrugada de domingo (24). Segundo o irmão da grávida Leandro Adorno, ela entrou em trabalho de parto enquanto tentava convencer equipe da unidade de saúde de que seu filho estava para nascer.

O momento do parto foi flagrado em vídeo por familiares. Nas imagens, a mulher aparece deitada no chão da unidade de saúde, já após dar à luz ao pequeno Azafe. O registro revoltante teria acontecido horas após a Queli dar entrada na maternidade, onde passou por duas médicas.

A primeira a orientou permanecer na unidade, enquanto a outra teria minimizado sua condição. Segundo Leandro, essa essa última médica teria sugerido que Queli, que já é mãe de outras três crianças, ainda estaria tendo contrações de "treinamento". Por isso, ela não precisaria ser internada.

"Ela está muito abalada com tudo que aconteceu. Está tentando superar esse trauma", comentou Leandro.

O caso também gerou revolta nas redes sociais:"Cenas inaceitáveis e inadmissíveis que éssa mulher passou, em plena maternidade, tendo seu parto no chão", compartilhou um usuário da rede social "X", o antigo Twitter. Uma outra usuária fez um relato sobre o seu parto na unidade: "Meu parto só não foi parecido com o dessa moça, porque eu já estava sala de parto. Mas, me abandonaram lá", comentou.

Em nota, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que irá analisar, junto à direção da Maternidade de Santa Cruz da Serra, o prontuário da paciente em busca de falhas na admissão e internação. Se confirmadas, os profissionais que fizeram o atendimento serão responsabilizados.

Ainda segundo o comunicado, a direção da unidade disse ter recebido a paciente no sábado em boas condições. A maternidade explica que Queli recebeu o atendimento necessário, mas a evolução do parto foi rápida, acontecendo ainda no setor de admissão.

"De imediato, a paciente e seu recém-nascido receberam toda a assistência médica necessária. A direção da unidade informa ainda que, no momento, a mãe permanece internada para ajuste de medicação de controle da pressão. O recém-nascido está de alta médica, mas permanece na maternidade acompanhando a mãe", detalhou.