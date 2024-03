Auto da Paixão de Cristo nos Arcos da Lapa - Divulgação

Auto da Paixão de Cristo nos Arcos da LapaDivulgação

Publicado 28/03/2024 11:42 | Atualizado 28/03/2024 15:23

Rio - O feriadão da Semana Santa, entre sexta-feira (29) e o domingo de Páscoa (31), contará com diversas celebrações na cidade do Rio. Nesta sexta-feira, os destaques da programação, organizada pela Arquidiocese, incluem o tradicional Auto da Paixão de Cristo, nos Arcos da Lapa, e a procissão do Senhor Morto pelas ruas do Centro, com início na Catedral Metropolitana. A data relembra o dia em que Jesus teria sido crucificado e morto.



O dia é celebrado no Brasil todo e tem ligação direta com a Páscoa, que carrega como significado a ressurreição de Cristo. Também chamada de Sexta-feira da Paixão, relembra o julgamento, paixão, crucificação e morte de Jesus.



Na Igreja Católica, a celebração faz parte do Tríduo Pascal, considerado o mais importante período de todo o ano.



No Rio, a programação especial começa com a ação litúrgica da Paixão e Morte do Senhor, às 15h, na Catedral Metropolitana, no Centro, presidida pelo arcebispo Dom Orani Tempesta. Em seguida, terá início a procissão. A igreja fica na Avenida República do Chile, 245.

A procissão sai da Catedral e vai percorrer as ruas República do Paraguai, Senador Dantas, Evaristo da Veiga, Avenida Mem de Sá e Rua do Lavradio.



Logo depois, acontece a 44º edição do tradicional Auto da Paixão de Cristo, na Lapa, com início previsto às 18h30. Neste ano, o espetáculo vai contar com a participação de e 35 atores/cantores.



O papel de Jesus Cristo será interpretado por Leonardo Iglesias, enquanto o ator Rogério Madruga assumirá o personagem Herodes. A atriz Carla Rizzi desempenha o papel de Maria, e Maria Madalena será interpretada por Tatty Caldeira. Além disso, a peça alterna músicas religiosas e sucessos da Broadway, como "Godspell".



O espetáculo é gratuito e é organizado pelo Vicariato Episcopal para a Cultura, em parceria com a Associação Cultural da Arquidiocese do Rio, a Fundação Cesgranrio e com o apoio da prefeitura. Segundo a Arquidiocese, o objetivo é proporcionar aos cariocas um momento de devoção e aproximação da fé cristã.



"Com esse auto, convidamos os moradores do Rio de Janeiro a 'recordar e vivenciar o verdadeiro significado da vida de Cristo'", diz trecho do convite.

No sábado (30), Dom Orani preside a missa solene da Vigília Pascal, em que será celebrada a noite santa da Ressurreição do Senhor, às 18h. No Domingo de Páscoa (31), o arcebispo presidirá a missa, às 10h. Ambas na Catedral.

Programação no Cristo Redentor



A sexta-feira, dia de jejum e abstinência de carne para os cristãos, no Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor vai contar com um ato litúrgico, presidido pelo padre Omar, às 15h.



Na sexta e no sábado, a Igreja permanece junto ao sepulcro de Cristo, meditando a paixão e a morte. Nessa data não são celebradas missas nas igrejas.



No Domingo de Páscoa haverá missas às 11h e às 14h, presididas, respectivamente, por padre Ramon Nascimento e padre Omar.



Ainda no domingo de Páscoa, será apresentado o novo mobiliário sacro do Santuário, agora sustentável, feito exclusivamente de materiais reciclados.



As celebrações serão transmitidas ao vivo pelo youtube.com/cristoredentoroficial.