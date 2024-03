Movimento na Rodoviária do Rio foi acima da média nesta quinta-feira (28) - Divulgação / Rodoviária do Rio

Publicado 28/03/2024 21:28

Rio – Cariocas aproveitaram esta quinta-feira (28) para deixar a cidade do Rio para o feriado de Páscoa. A expectativa da Rodoviária Novo Rio, na Região Portuária, é de receber mais de 197 mil viajantes até a próxima segunda-feira (1º). Para atender ao grande movimento de passageiros, as 41 viações disponibilizaram mais de mil ônibus extras.



Os cariocas que preferiram fugir do frio da capital devem passar os dias da Semana Santa nas regiões turísticas do estado, como a Costa do Sol, a Costa Verde, a Região Serrana e o Vale do Café. De acordo com a informações da Rodoviária Novo Rio, a maior parte dos viajantes que chegam ao município são de Minas Gerais e de São Paulo.

Ao longo do feriado, a movimentação também deve ser maior nas vias que ligam Rio a São Paulo. Segundo a CCR RioSP, concessionária que gerencia a Via Dutra entre a capital paulista e Seropédica, na Baixada Fluminense, a expectativa de movimentação para o início do feriado é de 238 mil veículos nesta quinta-feira (28) e 250 mil nesta sexta-feira (29), com um fluxo de 233 mil no domingo (31).

Já o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, Zona Norte, espera 242 mil passageiros entre os dias 26 de março e 1º de abril. Há a expectativa de que a movimentação no Galeão seja 98% maior do que em relação a 2023. Entre estes dias, o aeroporto recebe 162 mil voos domésticos e 80 mil internacionais. A movimentação de viajantes representa um aumento de 6% em relação a 2019, pré-pandemia.