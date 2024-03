Projeto da Rua da Cerveja - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 28/03/2024 18:15

O objetivo é promover a requalificação urbana, a ativação de edificações históricas e a criação de um novo ponto turístico na cidade, a partir da revitalização da tradicional via, que há anos enfrenta um processo de decadência e esvaziamento econômico.

De acordo com a prefeitura, os primeiros estabelecimentos vão abrir em breve. Durante o evento, foram entregues, ainda, certificados e as placas de participação aos empreendedores.



"Essa é a hora de celebrar e, em breve, aproveitar a Rua da Carioca revitalizada. E viva a cerveja", disse o prefeito Eduardo Paes.



O secretário Chicão Bulhões reforçou que o projeto vai transformar a rua em um grande polo produção de cerveja artesanal. "Estamos dando um incentivo para a revitalização desses sobrados e o incentivo financeiro mensal para que as empresas se espalhem aqui. Vamos fazer uma intervenção urbanística, aumentando as calçadas, mudando toda essa área que se junta ao Reviver Centro. O objetivo é ter mais moradores, mais residenciais, mudar essa região da cidade e, claro, dar oportunidade aos turistas também. Além disso, promover o desenvolvimento econômico, gerar emprego e investimentos".



A prefeitura afirmou ainda que as intervenções na região serão mais um incentivo. A assinatura do termo dos futuros estabelecimentos é o último passo para que os empreendedores possam receber a quantia de até R$ 200 mil para a reforma dos imóveis e de até R$ 15 mil para ajuda de custos mensais, com repasses que duram entre 30 e 48 meses.

Nas redes sociais, Paes escreveu: "Fechamos a parceria com os oito primeiros empreendedores que irão instalar seus estabelecimentos no local, gerando mais empregos e ajudando a recuperar essa importante região da cidade. Nosso plano é estimular e reocupação das 37 lojas da rua que foram fechadas devido à pandemia e à crise econômica dos anos passados."

O projeto de requalificação é da Subsecretaria de Planejamento Urbano. As áreas de intervenção ficam na Praça João Calvino, na conexão entre a Rua Uruguaiana e o Largo da Carioca, e na Rua da Carioca. Nesta última via haverá redução de três para duas pistas de veículos, ampliação da calçada e instalação de novos mobiliário urbano, canteiros e iluminação.

Ao ajudar a incrementar a economia, o projeto também possibilita a preservação do patrimônio. A maior parte dos imóveis da Rua da Carioca é tombada pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), e estava fechada há mais de um ano, o que poderia comprometer a sua conservação.

O local, com sua história iniciada no século XVII (1697) também faz parte da história da cidade. Já o nome atual remonta do ano 1848, pois a rua ficava no caminho do Chafariz da Carioca.



Cerca de 500 novos empregos



Cálculos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico apontam que, em 4 anos, a Rua da Cerveja deve movimentar R$ 222 milhões, gerando uma massa salarial (soma dos salários) de R$ 41,8 milhões. De acordo com o levantamento, devem ser gerados 500 novos empregos nesse polo que promete ser o novo ponto turístico da cidade.



Sócio-proprietário da cervejaria Candanga, Caique Costa assinou o termo de adesão. "Estamos na fase de comemoração. Vamos montar a cervejaria, oferecer cursos e ser muito "pet friendly". Vamos trazer agito para a rua, aqui é uma área carente hoje em dia. Serão 23 mil litros de fermentação na fábrica, três bares aqui embaixo e um rooftop lá em cima. Serão 1.200 metros quadrados, e a gente espera inaugurar até agosto", comemorou.



Saiba quais são as cervejarias que vão abrir na Rua da Carioca:



1) Martelo Pagão - O projeto pretende trazer uma experiência medieval ao Rio contemporâneo, ocupando as ruas com feiras medievais com vendas de artigos culturais, lutas como HMB (Historical Medieval Battle ou Combate Histórico Medieval) e HEMA (Historical European Martial Arts ou Artes Marciais Históricas Europeias), shows de música celta, rock e dança. Também haverá palestras de especialistas em história medieval, além da decoração, cardápio e bebidas medievais no bar.



2) Candanga - O pub e bar Cervejaria Candanga, de produção própria, pretende servir seus produtos artesanais e tira-gostos, além de oferecer para os clientes serviço de hospedagens em estilo hostel no terceiro andar, proporcionando uma experiência imersiva na arte cervejeira com degustações e participação na produção que será feita no local.



3) Piedade - Fundada em 2016 para ser uma fábrica de produção cigana, Piedade traz à Rua da Carioca gastronomia em estilo American Barbecue e ocupação do espaço com rodas de música popular e outras apresentações artísticas em geral.



4) Búzios - Em parceria com a cervejaria Tio Ruy e com o empresário Raphael Vidal, do bar Bafo da Prainha (no Largo do São Francisco da Prainha), a cervejaria Búzios servirá a premiada Witbier Brigitte, além de outras qualidades da bebida, petiscos, música ao vivo, eventos gastronômicos e workshops de degustação e harmonização.



5) Tio Ruy - A cervejaria, fundada em 2016 e presente em endereços na Gávea e na Barra da Tijuca, chega com rótulos estilo Pilsen, APA, IPA WEISS, entre outros, com brassagens abertas, que mostram a fase em que são misturados cereais e água em temperatura controlada. O espaço irá promover também eventos musicais e gastronômicos e de harmonização.



6) Vírus Bier - De produção cigana, com um catálogo variado com Pilsen, Witbier, APA, IPA, além de outros estilos, a cervejaria Vírus pretende ser um ambiente moderno, acolhedor e que alia a produção cervejeira a práticas sustentáveis.



7) Arkan & Kranz - A Kranz Bier irá promover encontros com os apreciadores de cerveja, em calendário fixo, que deve movimentar a via: estilo happy hour, com dose dupla de cervejas. Todo mês terá brassagem coletiva, com explicações do mestre cervejeiro sobre o processo completo de produção da cerveja.