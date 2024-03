Vista do mirante do Leblon mostra tempo encoberto; previsão é de chuva para os próximos dias - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 28/03/2024 17:34

Rio - Os últimos dias da Semana Santa, que inclui os feriados de Sexta-feira da Paixão (29) e o domingo de Páscoa (31), tem previsão de acontecer com tempo nublado e com pancadas de chuva isoladas durante os dias na cidade do Rio devido a uma área de instabilidade que atinge o município. Nesta quinta-feira (28), ponto facultativo na capital, o tempo chuvoso deixou a orla do Leblon, na Zona Sul do Rio, com pouca movimentação.

Segundo o Alerta Rio, um canal de umidade atuou na região Sudeste e manteve o tempo instável na cidade nesta quinta. No início desta tarde, diversos bairros das Zonas Sul, Norte e Oeste registraram chuva fraca. A previsão indica que nas próximas horas o cenário deve se manter.

No Leblon, na Zona Sul, pedestres usaram capas de chuva para caminhar com o objetivo de se proteger das pancadas e ciclistas pedalaram pela orla no meio de poças d'água que se formaram na ciclovia. Apesar de ter registro de atividades físicas, a movimentação no local foi baixa justamente por causa do tempo. A vista do mirante, por exemplo, mostrou um mar agitado e nuvens carregadas de chuva encobrindo o céu.

Nesta Sexta-feira Santa (29), a área de instabilidade continuará atuando no município, deixando o céu encoberto e com previsão de pancadas isoladas de chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura deve variar entre 28°C a 22°C.

O Inmet ainda destaca que, da manhã desta quinta até a manhã de sexta, o Estado do Rio está em uma área de Perigo Potencial devido ao acumulado de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. O órgão prevê que há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

No sábado (30), a previsão se mantém a do dia anterior com possibilidade maiores de chuva na madrugada, de tarde e a noite. A temperatura deve subir um grau na máxima e na mínima com variação entre 29°C e 23°C.

No domingo de Páscoa (31), ventos úmidos do oceano irão manter o tempo instável e a previsão é de que a cidade do Rio fique com o céu repleto de nuvens. Depois de dias com temperaturas mais baixas, o domingo deve voltar a esquentar com possibilidade de máxima de 31°C. A mínima deve ficar em 21°C.