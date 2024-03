Gefferson Caick Oliveira será enterrado no Cemitério Ricardo de Albuquerque - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 28/03/2024 18:10 | Atualizado 28/03/2024 18:12

Rio - O cantor de pagode Gefferson Caick de Oliveira, de 30 anos, que morreu depois de ficar mais de um mês internado após ser baleado em uma invasão criminosa na comunidade do Catiri , será enterrado nesta nesta sexta-feira (29) no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio.

O velório tem previsão de começar às 10h na Capela A do cemitério. Já o sepultamento está marcado para às 15h. Viúva da vítima, Tatiane Gomes de Mattos disse que o enterro será aberto para fãs, amigos e familiares do cantor: "Faremos uma despedida linda para o meu marido, como ele queria”, declarou.

Gefferson estava internado no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, até esta quarta-feira (27) quando teve a morte confirmada. Ele deu entrada na unidade em 19 de fevereiro após ser baleado em uma invasão de criminosos na comunidade do Catiri, em Bangu, também na Zona Oeste. De acordo com as investigações, a vítima estava em uma festa quando traficantes da Vila Kennedy, integrantes do Comando Vermelho (CV), tentaram invadir a comunidade e a Vila Aliança , locais dominados pela facção rival Terceiro Comando Puro (TCP).





Invasão deixou outros dois mortos



Além do cantor, outros dois DJs, O homem foi baleado na barriga e na coxa. Conforme disse um funcionário de Gefferson na época, o local onde ele estava era utilizado por pessoas da comunidade e estava cheio: "A gente chegou lá por volta das 16h e na hora de ir embora, umas 23h30, a facção rival entrou e saiu atirando. Não queriam saber em quem ia pegar. Foi quando meu patrão foi baleado com dois tiros. O lugar estava muito cheio, é um lazer pro pessoal da comunidade, tinha criança, idoso e várias famílias. No final, só morreu gente inocente", afirmou.Além do cantor, outros dois DJs, Lorran Oliveira dos Santos Alex Mattos Adriano , foram baleados durante a festa. Eles foram socorridos e encaminhados para o mesmo hospital que Gefferson, mas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), eles deram entrada já sem vida.

Uma mulher, identificada como Jéssica Monteiro da Silva, que também foi baleada, deu entrada por meios próprios no mesmo hospital. A SMS informou que a vítima foi atendida e recebeu alta hospitalar.