Brasil, Argentina e Paraguai respondem por mais de 90% dos casos de dengue nas Américas - Divulgação / SES

Publicado 28/03/2024 16:55 | Atualizado 28/03/2024 17:01

Rio- O estado do Rio de Janeiro alcançou nesta quinta-feira (28) a marca de 71 óbitos por dengue apenas este ano. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), os casos prováveis são 171.954.

Desde o último boletim divulgado pela pasta, o aumento foi de oito mortes. Nesta quinta-feira (28), houve a confirmação de uma morte em cada uma das seguintes cidades: Nova Friburgo, Maricá, Volta Redonda, Bom Jardim, Valença e Resende. Já na quarta-feira (27), foram registradas uma morte em Barra do Piraí e outra em Campos dos Goytacazes.

A SES-RJ esclareceu que esses oito óbitos não ocorreram nesses dois últimos dias. Eles estão distribuídos pelas semanas epidemiológicas ao longo do ano. As datas citadas se referem ao momento em que as mortes foram confirmadas e inseridas no Sistema de Informações de Agravos e Notificações (SINAN).



O estado do Rio decretou epidemia de dengue em 21 de fevereiro. A recomendação para prevenir o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, é evitar água parada em recipientes, como vasos de planta, piscinas, garrafas, pneus velhos, entre outros, além de limpar frequentemente objetos que possam acumular água.

Os sintomas da doença são febre alta, exaustão, manchas vermelhas, dores no corpo, nas articulações e atrás dos olhos. Ao sentir algum destes sinais, as pessoas devem procurar o serviço médico imediatamente.