Lembranças de chocolate foram distribuídas às crianças nesta quarta-feira (27) - Raphael Pizzino / ONG Favela no Mundo

Publicado 28/03/2024 15:05

Rio – Cerca de 1500 estudantes do CIEP Henfil, no Caju, na Zona Central, e da Escola Municipal Prof. Laura Sylvia, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, receberam as visitas de "coelhos" da Páscoa na última quarta-feira (27), em ação promovida pela ONG Favela no Mundo. Lembranças de chocolate foram distribuídas para as crianças e jovens, que participaram de brincadeiras, atividades e danças.



"A Páscoa é um dos momentos mais aguardados pela garotada. Para muitas delas, a lembrança entregue pelo coelhinho é única. É uma festividade repleta de alegria e bons sentimentos. Esperamos que esta celebração seja um lembrete de que pequenos gestos podem florescer em grandes alegrias, propagando a essência pura da generosidade", afirmou o fundador da organização, Marcello Andriotti.

A ONG Favela no Mundo realiza comemorações da Páscoa desde 2010. Ela já passou por 13 comunidades e beneficiou mais de 12 mil crianças e adolescentes em oficinas de arte, além de capacitar mais de 6 mil jovens e adultos em cursos voltados ao mercado da estética e do carnaval.