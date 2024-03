Alimentos foram descartados voluntariamente pelo responsável pelo estabelecimento - Reprodução

Alimentos foram descartados voluntariamente pelo responsável pelo estabelecimentoReprodução

Publicado 28/03/2024 16:02 | Atualizado 28/03/2024 16:06

Rio - Mais de 15 quilos de alimentos vencidos foram descartados em um estabelecimento comercial em Botafogo, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (27).



Sopas, peixes e outros diversos alimentos entraram na lista de produtos que foram jogados no lixo. O responsável pelo estabelecimento descartou, voluntariamente, todas as mercadorias vencidas.