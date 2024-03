Samara Mapoua foi presa por porte ilegal de arma de fogo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 28/03/2024 14:29 | Atualizado 28/03/2024 15:28

Rio - Uma influenciadora digital foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, na Avenida Brasil. Samara Mapoua estava em um carro com outras cinco pessoas, na pista central, sentido Campo Grande, na altura de Olaria, quando foram parados por policiais militares. O caso aconteceu na última terça-feira (26).



Em nota, a PM explicou que agentes do 22° BPM (Maré) avistaram o veículo em "atitude suspeita" e deram ordem de parada para abordagem e revista. Dentro do carro foram encontradas uma arma com munições e seis celulares.



Ainda segundo a corporação, o grupo foi conduzido para a 21ª DP (Bonsucesso) junto com o veículo e o material apreendido. Na delegacia, Mapoua afirmou ser dona da arma, mesmo sendo constatado o porte ilegal. Aos policiais, a influenciadora disse que por ter bastante seguidores em suas redes sociais e por temer a sua integridade física, comprou a arma para se defender.



Procurada, a Polícia Civil informou que "de acordo com a 22ª DP (Penha), uma pessoa foi conduzida por policiais militares à delegacia, onde foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito".

Mapoua passou por audiência de custódia na tarde desta quinta-feira (28) e teve a prisão convertida em preventiva. Na decisão, o juiz Diego Fernandes Silva Santos afirma que "a gravidade concreta do crime e periculosidade do agente justificam a necessidade da decretação do encarceramento cautelar noticiado, como garantia da ordem pública".



Procurada, a assessoria da influenciadora não se manifestou. Em um dos perfis de Samara, uma publicação informou que “infelizmente, por questões jurídicas, não podemos falar sobre a injustiça do sistema. O que podemos fazer é demonstrar o que sentimos e depositar fé, esperança e amor, porque o resto só a justiça pode fazer”.

Pelas redes sociais a mãe da influenciadora, Adriana Jesus, publicou um vídeo. "Eu estou muito triste pelo que estão inventando do Yago. Como mãe, eu peço do fundo do meu coração, parem de inventar mentiras. A mentira destrói o ser humano", declarou.



Influencer trans, Yago Mapoua, conhecida como Samara Mapoua, de 30 anos, tem mais de um milhão de seguidores em seu perfil oficial. Ela é cria da Rocinha, na Zona Sul.

Além de postar vídeos de humor e conteúdos sobre a rotina, Mapoua também trabalha divulgando jogos de aposta em suas páginas.